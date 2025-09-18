國際火線／男神的黃昏！川普的偶像：勞勃瑞福

▲曾是無數女性心中「全球第一男神」的勞勃瑞福。（圖／達志影像）

文／朱錦華

20世紀1970年代「全球第一男神」勞勃瑞福(Robert Redford)16日辭世，享壽89歲。之前我在《時間之刃：日落大道上的女神殘酷物語》一文裡說過：「沒有任何美女逃得過時間的凌遲」，男神亦然。看見勞勃瑞福晚年在《復仇者聯盟》裡的演出，心中實在有點不忍。男神崩壞，跟女神崩壞，同樣是天底下最殘酷的事。

勞勃瑞福在1960代初出道。由於長得俊帥，早期他演出的多數是文藝愛情片，包括跟珍芳達合演的《裸足佳偶》(Barefoot in the Park,1967)。但我認為他演藝生涯最大的突破，是演出了亞瑟潘(Arthur Penn)的暴力名作《凱達警長》(The Chase,1966)。這部作品的編劇是曾被「非美活動委員會」列入黑名單、大名鼎鼎的左翼作家莉莉安海曼(Lillian Hellman)。

▲勞勃瑞福與珍芳達曾多次合作。圖為前者領取威尼斯影展終身成就獎時兩人合影。（圖／CFP）

勞勃瑞福飾演一名越獄犯、遭到小鎮暴民私刑。他在片中是「男二」；但是超強卡司的合演者：包括（男主角）馬龍白蘭度、珍芳達、安姬狄金遜、勞勃杜瓦，反而更烘托出他的明星氣質。

接著，他遇到了演藝生涯裡的第一個「造王者」：喬治萊希爾(George Roy Hill)。後者找來當時男神保羅紐曼跟他搭檔，合演一部取材自真實人物、浪漫的西部動作片《虎豹小霸王》(Butch Cassidy and the Sundance Kid,1969)。

▲1969年電影《虎豹小霸王》劇照。三位主男分別是保羅紐曼、勞勃瑞福與凱薩琳蘿絲。(圖／翻攝自TMBD)

這部作品讓勞勃瑞福全球爆紅。以致後來他在猶他州創立「日舞影展」時，名稱即來自他在該在片裡的角色Sundance Kid。後來，這個「黃金三人組」又合作了一部描寫江湖騙子大鬥法的電影《刺激》(The Sting,1973)。這部作品獲得了同年奧斯卡最佳影片、導演等7項大獎；勞勃瑞福獲提名最佳男主角。

與爸同時，勞勃瑞福遇到了他生涯的第二個「造王者」：導演薛尼波拉克(Sydney Pollack)。 這位言情片聖手找他跟芭芭芭史翠珊合演了文藝片經典作《往日情懷》(The Way We Were,1973)，把勞勃瑞福推高至「全球第一男神」的地位。之後，兩人又合作了另一經典《遠離非洲》(Out of Africa,1985)，女主角換成了梅莉史翠普。

▲川普攝於1985年。(圖／公共版權照片)

現任總統川普比勞勃瑞福大約小10歲；早年同樣是翩翩金髮帥男。他亦曾自比勞勃瑞福（電影《狂人法則》裡有透露這一點）。看到勞勃瑞福晚年的樣子，讓我難免傷感。同樣的，被地產業耽誤了男神生涯的川普，從當年的丰神俊朗變成今天「本我惡魔」的樣子，我也為他覺得惋惜。