國際火線／失控國度攻擊卡達：以色列變成中東任我行？

▲阿湯哥主演的《不可能的任務：失控國度》。這個國度真的存在。（圖／UIP提供）

文／朱錦華

「阿湯哥」主演的《不可能的任務》(Mission: Impossible)系列，第5集有個副片名叫 Rogue Nation。台灣的中文譯名是《失控國度》。這個國度真的存在。它的名字，叫以色列。

以色列9日以「消滅哈瑪斯」為由，公然出動10架戰機對中東國家卡達首都杜哈發動攻擊。據稱造成5名哈瑪斯成員及1名卡達安全人員死亡。以色列「國家安全總局」稱，當天是針對哈瑪斯高層成員進行「精準打擊」。

▲以色列戰機攻擊卡達的畫面。(圖／路透)

此時正值以、哈停火談判代表團在杜哈開會期間。一名以色列官員稱：哈瑪斯政治局領導人兼首席談判代表哈利勒·哈亞(Khalil al-Hayya)在這次攻擊中被消滅。但哈瑪斯予以否認。

以色列稱攻擊前曾「報備」美方。但美國否認，還說此一事件讓美國總統川普「非常不滿」。然而，真的是如此嗎？以色列一名高級官員告訴該國「第12頻道」說，川普「批准」了這次行動。這句話，恐怕才是真相。

▲位於杜哈的美國烏代德空軍基地。(圖／公共版權照片)

卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都是跟美國關係極為密切的中東國家；美國在中東最大的軍事基地：烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)，就在卡達的杜哈。根據美國國務院資料，該基地駐有8000名美國官兵；它同時也是美軍負責中東地區所有空中行動的總部。

卡達在以色列南方，兩地相距2228公里，中間還隔著一個沙烏地阿拉伯。以國戰機長途奔襲，沿途的雷達、示警系統難道全都沒有反應？因此，真實的情況是：要嘛是川普跟以色列總理納坦雅胡串謀，故意破壞和談、旨在徹底鏟除哈瑪斯。要嘛，就是以色列單幹，美國知道，但管不了。換言之，以色列已經徹底失控。

▲納坦雅胡：攻擊卡達，老子決定幹的!（圖／路透）

原因無他。美國國內有龐大的猶太人團體在政治、財經、資訊科技、教育、媒體等多方面緊緊掐住美國的咽喉，讓美國不得不甘為以色列的「小弟」。以色列早已經不是第一次主動攻擊別的國家了。從早年攻擊伊拉克、黎巴嫩，到最近攻擊敘利亞、伊朗、再到今天攻擊卡達。未來恐怕還有更多的國家遭到它的攻擊。

然而，這些國家會一直默默忍受嗎？恐怕不會。未來，以色列或猶太人極可能迎來更多的恐攻、甚至戰爭。一個失控的以色列不但會危及中東或世界安全，更會危及以色列自身安全。川普對這個迫切危機卻似乎視而不見，繼續放任納坦雅胡胡作非為。他究竟真的是無力、還是無心化解危機？他念茲在茲說想拿诺貝爾和平獎，難道只是「練肖話」？

。