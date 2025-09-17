港媒：川普赴中國是訪問「進入最後安排階段」　取決波音大豆協議

▲南華早報稱，美國總統川普訪問中國進行國是訪問的相關安排進入最後談判階段。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普訪問中國進行國是訪問的相關安排進入最後談判階段，若成行，這將是美國總統自2017年以來首度訪中。消息人士透露，川普屆時是否訪中可能取決於波音和大豆協議。

南華早報17日報導，美中兩國正針對川普出訪北京一事進行相關協商，大量採購美國商品將會是此行訪問成果的關鍵部分。美中雙方已在西班牙馬德里的第四輪經貿會談針對TikTok框架協議達共識，也討論到關鍵礦產、芬太尼等議題。

如今焦點轉向川普接下來是否會出訪中國。2名直接瞭解談判情形的消息人士透露，談判已取得重大進展，雙方正在敲定細節；其中一人表示，目前還有一些小問題，但重大障礙都已解決。

金融時報先前報導，中方已經正式邀請川普出訪中國，但白宮尚未回覆邀請，因為美中在貿易、芬太尼議題方面存在分歧。

不過BBC指出，如今已有越來越多人認為川習會將在近期登場，儘管尚未有任何官方消息宣布，不過兩國高層近期互動相當頻繁，包括美國國務卿盧比歐與中國外交部長王毅通話、中國國防部長董軍與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話。

另據華爾街日報，中方外交人員在過去2個月以來積極爭取促成川普訪中，要為習近平贏得重要外交勝利。