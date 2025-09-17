川普爽翻！1300兵+120匹馬「國王級排場」　英國砸重本熱烈歡迎

▲川普夫婦訪英，受到列隊歡迎。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普搭乘空軍一號抵達英國，展開史上第二次國是訪問（state visit），王室精心準備一整天隆重而華麗的迎接活動，政府也動員1300名軍人、120匹駿馬投入軍事表演，創下英國國是訪問史上，最大規模的儀仗隊紀錄。

BBC等外媒報導，川普夫婦將在16至18日期間訪問英國。他出發前曾表示這是自己的榮幸，「我與英國的關係非常好」，此行主要目的是探望「我的朋友」國王查爾斯三世。川普對英國讚不絕口，形容查爾斯三世是一名優雅的紳士，「把國家形象彰顯得非常好」。

川普一落地倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），就受到英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）率領的官方列隊歡迎，隨即入住美國駐英大使官邸溫菲爾德宮（Winfield House）。

17日，查爾斯三世、卡蜜拉王后、威廉王儲夫婦等王室成員，將在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行一整天的盛大歡迎儀式，包括禮砲致敬與閱兵儀式，川普夫婦還將在溫莎城堡內搭乘馬車遊行。

報導指出，來自英國政府的一個關鍵訊息，就是鼓勵美國維持對北約的承諾，並且支持烏克蘭，也因此這次國是訪問的軍事陣容比以往更大。

來自陸軍、皇家海軍和皇家空軍的1300名軍人及120匹駿馬，將會參與歡迎儀式，成為英國國事訪問史上最大規模的儀仗隊。美英F-35戰機與英國皇家空軍特技飛行隊（Red Arrows，又稱紅箭飛行表演隊）在溫莎城堡上空展開聯合表演，首相施凱爾（Keir Starmer）也會出席，展現雙邊緊密的軍事關係。

這次國是訪問的高潮，將是舉辦在聖喬治廳（St George's Hall）的國宴。屆時川普與查爾斯三世將共同發表演說，而其他嘉賓將能夠享受象徵美英特殊關係的佳餚。

隨著訪問進行，雙邊經貿合作也有重大進展，美國科技業將在英國投資310億英鎊，其中包括來自微軟的220億英鎊。兩國將在人工智慧、量子運算和核能領域合作，施凱爾也稱希望這將能夠「創造高技能的工作，把更多錢放進人們的口袋裡。」國是訪問之前，Google母公司Alphabet也宣布50億英鎊的AI研發投資計畫。

此外，美英還將簽署一項協議，加速發展核能。

不過，反川普示威者已經集結，甚至將川普與已故性犯罪者「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的巨幅影像投射到溫莎城堡牆上，泰晤士河谷警方（Thames Valley Police）已依據「惡意通訊」嫌疑逮捕4人，「我們極度重視任何在溫莎城堡周邊未經授權的活動」。