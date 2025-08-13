　
國際

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

▲▼加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

文／朱錦華

以色列最近決定要全面接管加薩市。總理納坦胡的野心己毫不遮掩，他給當地的巴勒斯坦人兩個選擇：一是賴在哪裡等著活活餓死、或是為搶奪食物互相鬥毆而死。二，全都給我離開加薩，滾！後者意味著：1800多年前，猶太人被羅馬帝國皇帝哈德良驅逐離開巴勒斯坦的「民族大離散」(Diaspora)命運，如今可能也讓巴勒斯坦人體驗體驗。

因為無顏面對「老納」對巴人的迫害，有些西方國家：包括英、法、加拿大、澳洲等，最近發布一則讓人啼笑皆非的消息：要在9月舉行的聯合國大會上，宣布承認巴勒斯坦國！ 巴勒斯坦人都快要死光了，試問：一座裡面全是肚子扁扁餓殍的「集中營」、或是一座「萬人塚」，你承認它是一個「國家」，有任何意義嗎？

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

納坦雅胡以他的「惡魔政治學」挾持著以色列。（圖／路透）

想表示點決心向「老納」施壓，至少是宣布跟以色列斷交吧？ 但西方的領導人普遍都是一群偽君子：滿嘴仁義道德，誇誇其談什麼人權自由、人道主義，實則是一堆沒有骨頭的東西，什麼要出力氣的事情都不肯做！

事實上，當初正是西方白人歧視宗教信仰不同、失去祖國的猶太人，最後才推演出二戰時納粹德國屠殺600萬猶太人的「人間大浩劫」。二戰後，充滿內疚的西方國家紛紛表態支持「猶太復國主義」。英國讓一批又一批的猶太人返回由英國託管的巴勒斯坦。

▲▼加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）

加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）

1947年2月18日，英國將巴勒斯坦問題提交聯合國。同年11月29日，聯合國大會通過第181號決議案（在巴勒斯坦建立兩個國家，一是猶太國，另一個是阿拉伯國）。猶太人接受，阿拉伯國家拒絕。1948年5月14日以色列宣布建國。

這是個讓人哭笑不得的事實。硬擠進來的以色列人告訴住在當地的巴勒斯坦人說：「1800年前這裡是我們的地方，你們滾！」巴人當然不同意。但阿拉伯國家都打不過有美國撐腰的以色列。於是，巴人的命運每況愈下，最後演變成今天的樣子。

▲▼加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

阿聯等國家發起行動，向加薩走廊空投人道救援物資。(圖／路透）

我當然是寧願看到加薩的巴人能夠活著離開。問題是：今天約旦河西岸基本上已被以色列佔領。鄰近各國又不大願意接受他們，這200多萬人該怎麼辦？加薩南邊接壤埃及。如果川普還有一丁點兒良知的話，應該施壓以色列與埃及開放拉法口岸，讓這些巴人過境(儘管仍有不少巴人不肯離開)。到了埃及後，再想辦法說服一些國家分批接受他們。只是，難哪！

川普曾放話要把加薩打造成一處海邊度假勝地。我預祝他心想事成。不過，它必然成為一處時時刻刻籠罩在恐攻陰影下的「度假勝地」。除非，川普要把它打造成同名美劇裡的《西方極樂園》(Westworld)：白人遊客可以帶槍趴趴走，遇到「非我族類」的人就開槍射 殺！唉，這究竟是個什麼世界？

