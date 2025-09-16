國際火線／社群「大鎖國時代」來臨！從尼泊爾動亂談起

▲尼泊爾上周爆激烈的反政府示威。（圖／路透）

文／朱錦華

喜馬拉雅山脈地區的南南亞國家尼泊爾，從9月8日起爆發長達一周的大規模動亂。導火線是該國政府粗暴地對多達26個社群平台實施封禁；加上長期對權貴腐敗及政府裡充斥著裙帶關係等問題的不滿，最終引發「Z世代」年輕人在首都加德滿都及其他城市的大規模抗爭。燒、砸、暴力衝突遍地開花。警方一度使用實彈鎮壓，造成數十人死亡，上百人受傷。總理卡德加·普拉薩德·夏勒馬·奧利黯然辭職。

尼泊爾這次動亂，讓人聯想起2010年突尼西亞「茉莉花革命」、接著爆發的「阿拉伯之春」、2013年烏克蘭「廣場革命」等諸多動亂事件。這些事件都有一個共同點：網路及社群媒體在當中扮演了關鍵性的角色。

▲73歲的前首席大法官卡齊(Sushila Karki)成為尼泊爾史上首位女性總理。(圖／路透)

從古到今，在網路尚未誕生的年代。傳遞訊息需要奔走相告、張貼或派發傳單、再到打電話、或是廣播。但是自從網路和社群誕生後，一切都變了。一則消息（無論真或假） ，一秒就可以發送給成千上萬人。再輾轉發送，不消多久，就可以通知數十萬人。要串聯任何活動，

社群都是威力驚人得可怕的武器。許多貧富不均、政府貪腐、社會存在著諸多不公不義的國家：例如孟加拉、尼泊爾、印度等，都深深懼怕社群這隻隨時可能的失控的怪獸。因此，政府加以管控是必要的。問題是從什麼時候開始管、如何管、以及管到何種程度。

▲印尼不久前同樣爆發大規模反政府示威。(圖／路透)

尼泊爾這次捅了個大馬蜂窩，問題不在於他們想管控社群，而是做法太操切、太粗暴。他們應該先參考、或請教別的國家該如何做，之後再出手。就以眾矢之的中國大陸來說吧。他們「很聰明」；打從開初就不讓Google、臉書、YouTube等外國搜尋引擎或社群平台進入中國，反而大力扶植本身的搜尋引擎或社群平台，以利管控。因此，社群平台出現迄今，中國迄今還不曾出過太大的亂子。

此外，俄羅斯、北韓、以及一些伊斯蘭國家的做法也是值得借鏡的。有人當然會反嗆：你舉例的都是極權國家嘛！那根本是無法仿效的！不是這樣的哦。美國不是被推崇是「民主世界的老大哥」嗎？但美國還不是一直想禁Tik Tok和「小紅書」？而且川普還逼迫Tik Tok要賣給他，收為己用，顯示川普深知掌控了社群，就是掌控了天下」的道理。

▲川普一直都想買下Tik Tok。(圖／路透)

「半島電視台」不久前報導，包括美國、歐盟、巴西與澳洲在內等全球多個政府，都在加強對社群媒體與科技巨擘的監管，理由涵蓋打擊假訊息、維護隱私和防止危害國家安全等。印度甚至強制要求社群媒體業者必需設立在地負責人及下架機制。

從上述報導可知，「欲掌控國家，必先掌控社群」已成為全球政府一致的共識。全球開始進入一個社群「大鎖國時代」：政府只把他們想讓你知道的，透露給你知。不想讓你知道的，想知道？門都沒有！