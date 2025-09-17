晶片、藥品關稅將高於25%！　川普：利潤空間更大

▲川普稱半導體、藥品產業利潤空間更大，美國計劃徵收的稅率將超越汽車的25%稅率。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普16日表示，美國政府計劃對半導體及製藥業課徵的關稅稅率，將超過汽車的25%稅率，因為這些產業的利潤空間更大。

韓聯社報導，川普上述言論是在回答記者問題時提及，當時記者提問，有人擔憂美國政府對韓國、日本和歐盟的汽車關稅「妥協」降至15%，這可能對美國車商造成影響，川普稱「我根本沒有妥協，哪裡妥協了？」

川普又說，「他們過去什麼都不用付，現在要付15%。有些東西可能要付更多，像是晶片可能要付更多、藥品可能要付更多，因為利潤空間更大」。

川普先前提過，美方將對半導體實施約100%關稅，藥品部分採取階段性調漲策略，初期徵收小額關稅稅率，並在一年內提升至150%，最終調高到250%。

談及最高法院即將審理的關稅案，川普重申關稅的重要性，「如果我們在最高法院打贏官司，關稅得以最終確定，美國將成為全世界最富裕的國家，不僅能為美國人民提供更多協助，也能在我們願意的時候援助其他國家」。

報導稱，川普把關稅政策視為增加聯邦收入、吸引外資、縮減貿易逆差及促進國內製造業的核心工具。