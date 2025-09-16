綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員何孟樺今（16日）指出，台北市明年度總預算案歲出編列2142億元，而在增加452.4億統籌分配稅款後，「自有財源」歲入為2403億元，除了支應明年度的歲出外，還剩下261億元，儘管台北市得到全國最多的統籌分配稅款，是藍白《財劃法》修正最大贏家，但台北市長蔣萬安仍不斷批評中央減少補助款，是「裝窮貴公子」，為了逃避規劃預算責任，而持續做政治攻擊。

何孟樺表示，自有財源是扣除上級補助的所有歲入，也就是自籌財源加上統籌分配稅款，是一個地方縣市穩定的歲入來源。依據市府送入議會的115年度總預算案，歲入原列2098億元，其中144億元為上級補助，700億元為統籌分配稅款，自籌財源為1254億元。加上中央依據新版財劃法，核定北市統籌分配稅款1149億元，北市自有財源已達2403億元，不僅足以支應115年度北市歲出，更多出261億不知道要如何花！

何孟樺提到，從2023年起，台北市的自有財源已經超過歲出。中央給的補助，實際上是在幫台北市還債。如今在蔣萬安接班人王鴻薇推動的財劃法修法下，地方縣市富者越富，貧者越貧，「台北市財力全國最佳，蔣萬安裝窮卻也是全台最會！」

最後，何孟樺諷刺，當陳雪生只能給馬祖鄉親骨頭，侯友宜只能喝湯的時候，蔣萬安已經吃起了和牛，但「裝窮貴公子」還在抱怨，「不是A5的和牛我不要」、「沒有夏多布里昂就不是牛排！」蔣萬安如果還當自己是台北市長，就不該繼續裝窮賣傻，而是要主動向市民朋友報告：多出的261億要如何運用！而不是繼續當「裝窮貴公子」，逃避身為市長規劃預算的責任！