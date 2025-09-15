藍營財劃法出包　綠點公式2指標：窮者越窮、富者越富

▲新版《財劃法》統籌分配款增加情形。（圖／ETtoday製）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不增反減，負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，反嗆行政院只會指責。對此，民進黨今（15日）表示，藍白修惡的版本，分配公式偏重「人口」與「營業額」，讓資源往富的城市集中，這樣的結果，只會讓窮者越窮，富者越富，國民黨自己都承認「公式有問題」，卻又還要嘴硬說只是「小瑕疵」，藍白應該為自己惡修的爛法認錯、道歉，更應該在立法院一起配合好好重新修法。

民進黨指出，去年底國民黨與民眾黨強行通過《財政收支劃分法》修法，乍看之下，地方政府可以獲得的統籌分配款 大幅成長，一口氣從中央多拿到4,165億元，而且每個縣市人人有獎。但實際上，修法後的「水平分配」嚴重不公平。

按照主計總處的試算，把各縣市攤開來看：六都中，國民黨執政的台北市、新北市、桃園市、台中市，明明資源豐沛，統籌分配款增加金額卻仍然佔據前四名；民眾黨執政、稅收本來就很多的新竹市，統籌分配款的成長率，也是第一名。

民進黨執政的台南市、高雄市，成長率倒數，加劇原本就存在的「重北輕南」失衡現象；資源缺乏的離島，包括澎湖縣、金門縣、連江縣，也敬陪末座。

民進黨說明，為什麼會這樣？因為藍白修惡的版本，分配公式偏重「人口」與「營業額」，讓資源往富的城市集中，這樣的結果，只會讓窮者越窮，富者越富，好處都市拿，離島鄉村沒發展，台灣更加M型化，失去均衡發展。這種修法，一點都不公平。

民進黨指出，更荒謬的是，國民黨自己都承認「公式有問題」，卻又還要嘴硬說只是「小瑕疵」，藍白應該為自己惡修的爛法認錯、道歉，更應該在立法院一起配合好好重新修法。