政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，黃國昌到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前「走讀」活動爆發衝突，多位員警掛彩，台北市警中正一分局依涉違反《集會遊行法》等罪，通知黃國昌到案說明，截至今天上午10時，黃國昌都未到案說明，全案將函送北檢偵辦。對此，民進黨祕書長徐國勇今（15日）表示，依照刑事訴訟法規定，各縣市首長都負責指揮縣市警察，警局用妨害公務傳訊黃國昌，他不去，自己可以下個結論，「黃國昌看不起蔣萬安」，就是這麼簡單。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動釀衝突，導致8名員警受傷，此外，黃國昌還涉嫌勒員警脖子，違反集會遊行法和聚眾妨害公務罪。台北市警察局中正第一分局2日製發通知書，通知涉嫌人黃國昌、廖姓男子及何姓男子等3嫌說明。而黃國昌遲未到案，北市警局預計將全案函送北檢偵辦。

對此，徐國勇表示，黃國昌勒警察的脖子當然是被告，警察會給通知書，結果拒絕警察傳喚，黃國昌如果覺得警察講的不對，可以去說清楚，何必拒絕？真正主管台北市警察局的是蔣萬安，除非處理過程牽涉中央事務，警政署才會介入，否則依照刑事訴訟法規定，各縣市首長都負責指揮縣市警察。

徐國勇指出，警局用妨害公務傳訊黃國昌，他不去，自己可以下個結論，黃國昌看不起蔣萬安。就是這麼簡單，所以可以不甩，最後警察只能移送地檢署，因為拿黃國昌沒辦法，警察除非拿到拘票否則不能拘提，且黃國昌是立委，會期中受保護傘保護，連檢察官都不能拘提。

徐國勇說明，檢察官要拘提會期中的立委或議員，還要行文立法院，請立法院會開會決議逮捕，現在藍白合，檢察官有無可能逮捕黃國昌？不可能，我看他連檢察官傳喚都不會去。

徐國勇也提到，民眾黨曾說兩年條款一定實施，也就是再一個會期，黃國昌就不是立委了，屆時檢察官如果傳喚，若不到庭可以立即拘提。

09/14 全台詐欺最新數據

2022年台北市長選舉期間，臉書粉專「無良公關」、「無良公關公司」曾貼出疑似國民黨內部文件，指控該黨計畫找狗仔偷拍、用網軍抹黑民進黨候選人陳時中，北檢今（15日）偵結，認定「無良公關」管理員陳冠宇涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，決定起訴。對此，國民黨立委徐巧芯說，前幾次「不起訴」使得某些人囂張的不得了；三年很漫長，「我們提告的速度，跟北檢不爽自己被做圖的速度，真的天差地遠。但仍然希望司法能還給我們公道」。

