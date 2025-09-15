徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不增反減，負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，反嗆行政院只會指責，縣市首長也要求政院處理。對此，民進黨祕書長徐國勇今（15日）痛斥，沒人比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕更萊爾（Liar，騙子），修法前喊能多數百億經費，現在又喊經費大幅減少，修財劃法拿了錢又不知道要做什麼，這樣的地方政府有道理嗎？

對於財劃法，徐國勇批評，修法前國民黨說「台北市一年會多452億、台中一年多295億」，現在修完了，又說「經費大幅減少」、「請中央放下屠刀」，經費大幅減少結果一年多295億？「講到萊爾，沒人比蔣萬安、盧秀燕更萊爾」，錢到底有多或有少？事實上，把統籌分配款、計畫型補助款、一般型補助款，加起來就是中央補助款，既然三項加起來都增加，總要做事吧？

徐國勇表示，預算就是要規劃做什麼、所以給予經費，結果國民黨自己修財劃法拿了這麼多錢，「要做什麼事？沒寫！錢拿了要做什麼？沒人知道！這樣的地方政府有道理嗎？利用在野黨在國會多數通過這種法律，拿了錢不知道要做什麼」。

新北市長侯友宜提及，過去中央每年補助地方政府中小學9.1億電費，現在卻不補助，徐國勇說明，中央先前補助電費，因為推動生生有電腦、班班有冷氣，地方政府當時憂心電費增加，所以中央政府答應前3年內幫忙出，但中央政府的錢哪來的？當然是稅收，現在錢都拿走了，還叫中央付？更何況3年已經屆滿，為什麼要繼續付？

徐國勇舉例，假設中央政府是在外面賺錢的爸爸、地方政府是家管的媽媽，爸爸平常要付水電、從薪水扣，有天媽媽要求爸爸把薪水交出來讓她控管，那爸爸付的水電費，薪水都被拿走了，還是爸爸繼續繳嗎？

徐國勇指出，修財劃法後，中央4千多億元稅收被地方拿走，高雄、台南也因此突然從小康之家變成窮人家，其他縣市窮得越窮、富得越富，財劃法是國民黨自己搞出來的，有讓人討論嗎？不到3分鐘就出委員會，院會要二讀、三讀時沒人知道正確版本，突然就拿出來表決，過了以後，現在發現錯得一塌糊塗，怎麼辦？自己去改啊！行政院說自己捅的簍子自己處理，很合理吧！

