公館圓環、台中垃圾山　綠諷盧比蔣越比越相似：面對問題轉身離開

▲民進黨諷刺，盧比蔣越比越相似，面對問題轉身離開。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨表示，不敢面對公館圓環和台中垃圾山問題的台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕，行為模式還真是一致，盧比蔣越比越相似，面對問題就逃避，拿不出辦法，只會轉身離開，難道這就是國民黨縣市長執政的態度嗎？

民進黨15日指出，最近台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕忙著號召藍白縣市長向中央抗議財劃法，卻完全不敢面對問題的根源，就是藍白立委修法大出包，才造成現在一堆爛攤子。

民進黨諷刺，不敢面對問題的蔣萬安和盧秀燕，行為模式還真是一致。台北市政府強拆公館圓環、填平公車專用地下道，引起市民及學生反彈，甚至是上街抗議，當記者詢問蔣萬安「為何強拆公館圓環？」時，蔣萬安一句話都不敢回應，選擇直接轉身離開。

民進黨再舉例，台中市政府放任大里掩埋場堆積超過34萬噸垃圾，成為全國最大露天垃圾山！現場垃圾裸露、汙水溢流、臭氣四散，影響的不只是市容，更是市民的健康與環境安全，而當記者詢問盧秀燕「垃圾山有解嗎？」盧秀燕也是一句話都不敢回應，選擇快步轉身離去。

「這個應對模式是不是很熟悉呢？」民進黨說，因為盧蔣面對問題就轉身離開，早已不是第一次！當蔣萬安面對記者提問「文湖線故障」時，轉身離開；面對「民眾黨司法走讀活動導致警察受傷」時，轉身離開。同樣的盧秀燕也是，面對「親民人設翻車」時，轉身離開；面對「是否會接黨主席」時，轉身離開；面對「中捷事故失言事件」時，轉身離開。

民進黨認為，面對問題就逃避，拿不出辦法，只會轉身離開，難道這就是國民黨縣市長執政的態度嗎？盧比蔣，越比越相似，從市民的角度來看，只有滿滿的悲哀！