無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

記者蘇晏男／台北報導

2022年台北市長選舉期間，臉書粉專「無良公關」、「無良公關公司」曾貼出疑似國民黨內部文件，指控該黨計畫找狗仔偷拍、用網軍抹黑民進黨候選人陳時中，北檢今（15日）偵結，認定「無良公關」管理員陳冠宇涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，決定起訴。對此，國民黨立委徐巧芯說，前幾次「不起訴」使得某些人囂張的不得了；三年很漫長，「我們提告的速度，跟北檢不爽自己被做圖的速度，真的天差地遠。但仍然希望司法能還給我們公道」。

2022年11月選戰期間，臉書與LINE群組流傳一份標註國民黨台北市長候選人蔣萬安、時任市議員候選人徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名的文件，內容指稱國民黨策劃偷拍、帶風向攻擊對手，粉專「無良公關」及「無良公關公司」先後轉發。。徐巧芯等人認為名譽受損，提告陳冠宇、張朝龍、插畫粉專「謝立聖插畫」及「杜承哲醫師」涉違反《選罷法》、偽造文書及誹謗罪。北檢曾就該案兩度裁定不起訴，但被高檢署再議發回後，北檢15日做出上述裁定，但對其餘3名被告維持不起訴。

「終於起訴了。」徐巧芯在臉書表示，如果不是當時處置明快立即提告以證清白，或許這些謠言已經傳到大街小巷都信以為真；她告了很多人，但畢竟她不是監察院長陳菊和檢察官，告了上百餘人想查出真相，但大多數的人北檢都說「查不到」，只有寥寥幾位真正被傳訊。

徐巧芯說，前幾次「不起訴」使得某些人囂張的不得了，甚至刻意來她家樓下「走讀」，然後再轉換成罷免團體對她進行罷免，還好這些陰謀詭計都失敗了，經過多次再議終於起訴。徐也說，「三年，很漫長，我們提告的速度，跟北檢不爽自己被做圖的速度，真的天差地遠。但仍然希望司法能還給我們公道」。