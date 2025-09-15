　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／共軍東部戰區自稱「統一先鋒」　最新軍歌唱「把勝利的旗幟插在寶島上」

大陸中心／綜合報導

在九三閱兵活動後第10天，共軍東部戰區陸軍政治工作部微信公眾號「人民前線」13日發布一首軍營原創歌曲《把勝利的旗幟插在寶島上》，歌詞唱「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港」、「定要把勝利的旗幟插到寶島上」等語，恫嚇意味明顯。

引起外界注意的是，軍歌歌詞以「統一的先鋒」、「正義的力量」定義共軍角色，內容則直指台灣多個地標，包括澎湖灣、基隆港、日月潭及阿里山等大陸民眾所熟知的景點。

該首軍歌歌詞稱：「前進吧，戰友們，我們是統一的先鋒。前進吧，戰友們，我們是正義的力量。擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上。」

另一段歌詞則提及：「我們是正義的力量。擊水日月潭，俯瞰阿里山，定要把勝利的旗幟插到寶島上。」

▲▼共軍東部戰區陸軍政治工作部發布軍營原創歌曲《把勝利的旗幟插在寶島上》。（圖／翻攝「人民前線」微信公眾號）

▲該軍歌出現台北101等地標。（圖／翻攝「人民前線」微信公眾號）

至於MV畫面，從古代戰爭場景切換至二戰後期國共爆發內戰的歷史紀錄片。伴隨旁白講述：「我百萬雄師奮勇過江，一舉擊破號稱固若金湯的長江天險」， 並出現南京總統府遭共軍插旗等畫面。

現代畫面部分，MV中穿插了共軍多兵種進行演訓，以及演練兩棲登陸、奪島演習等畫面，背景還多次出現台北101等地標建築。

「人民前線」這則發文聲稱，「強音激盪、使命催征，以歌詠志、以樂抒懷。將強軍信念融入鏗鏘旋律，用歌聲培塑血性膽魄，用誓言激昂精武強能，用號角凝聚攻堅力量。」

09/14

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵北檢正面曝
全台首例！向Meta求償1167萬
快訊／大陸對輝達啟動反壟斷調查！
快訊／龔益霆首度現身！畫面曝光
林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起
楊貴媚、陳庭妮槓龜！　金鐘女主角入圍「破例加一位」評審揭原因
TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共解放軍東部戰區13日在微信公眾號發布一首陸軍原創歌曲，歌詞直指「駐泊基隆港、擁抱澎湖灣」，還強調「定要把勝利的旗幟插在寶島上」，MV中不僅秀出登陸戰演習畫面，甚至背景出現了台北101等地標，明示武統台灣的目標。

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽 傳統與新科技裝備紛呈

空軍被共機嗆　軍方回應了

