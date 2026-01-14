川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普正在告訴全世界國際法對他來說無關緊要，對他來說唯一重要的就是自己的道德標準。對此，中國外交部發言人毛寧今（14）日主持例行記者會回應，「大國應當帶頭尊重國際法權威，履行國際法義務。」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，以聯合國憲章宗旨、原則為基礎的國際法是現行國際秩序的基石，也是解決國際爭端的重要依據。捍衛國際法是維護國際公平正義、防止世界重回叢林法則的關鍵。大國應當帶頭尊重國際法權威，履行國際法義務。

在回答有關伊朗局勢的問題時，毛寧表示，關於伊朗的局勢，我們已經多次表明瞭立場，我們支持也希望伊朗政府和人民能夠克服當前的困難，維護國家的穩定。

毛寧說，同時，我們反對外部勢力干涉一個國家的內政，不贊成在國際關係中使用或者是威脅使用武力，我們希望各方都能多做有利於中東和平穩定的事情。

另外，外媒問，「阿根廷總統表示，將於2026年訪問中國。您能否證實這一消息？中國是否歡迎阿根廷總統來訪？」

毛寧表示，你提到的訪問目前我沒有可以提供的信息。中方重視發展中國和阿根廷的關係，願意同阿根廷方面加強各層級的交往，深化兩國的政治互信，促進務實合作，造福雙方人民。