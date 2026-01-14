　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普正在告訴全世界國際法對他來說無關緊要，對他來說唯一重要的就是自己的道德標準。對此，中國外交部發言人毛寧今（14）日主持例行記者會回應，「大國應當帶頭尊重國際法權威，履行國際法義務。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，以聯合國憲章宗旨、原則為基礎的國際法是現行國際秩序的基石，也是解決國際爭端的重要依據。捍衛國際法是維護國際公平正義、防止世界重回叢林法則的關鍵。大國應當帶頭尊重國際法權威，履行國際法義務。

在回答有關伊朗局勢的問題時，毛寧表示，關於伊朗的局勢，我們已經多次表明瞭立場，我們支持也希望伊朗政府和人民能夠克服當前的困難，維護國家的穩定。

毛寧說，同時，我們反對外部勢力干涉一個國家的內政，不贊成在國際關係中使用或者是威脅使用武力，我們希望各方都能多做有利於中東和平穩定的事情。

另外，外媒問，「阿根廷總統表示，將於2026年訪問中國。您能否證實這一消息？中國是否歡迎阿根廷總統來訪？」

毛寧表示，你提到的訪問目前我沒有可以提供的信息。中方重視發展中國和阿根廷的關係，願意同阿根廷方面加強各層級的交往，深化兩國的政治互信，促進務實合作，造福雙方人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到
代表台灣出賽！澳網奪亞軍成大驚奇　粉專感動：她沒有白來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播　訂婚才發現對方離婚育有三娃

24歲正妹激增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍　她嘆：愛吃大辣

嫦娥六號月壤研究新成果　月球42.5億年前遭隕石撞擊砸出月背大坑

Trip.com母公司「攜程」涉壟斷遭陸官方調查！股價崩了

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市　創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

陸「棋聖」聶衛平病逝　曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

2千年以來Q1平均漲幅4.4％　內資領軍台股偏多以待

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

大陸熱門新聞

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

正妹網紅3年繳稅725萬　3000萬粉絲害她逃稅露餡

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

陸正妹確診「骨癌截肢」遭父母斷絕關係

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

Trip.com母公司　攜程涉壟斷遭陸官方調查

24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍

高中老師出題：一字證明你不是AI

陸貪官悔恨：有時狂得不知天高地厚

陸男子「戀愛腦」求愛網路女主播 訂婚才發現對方離婚育有三娃

陸委會引禪宗名言　勸中共放下「九二執念」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市 創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

更多熱門

相關新聞

美軍機被爆　偽裝民用機轟運毒船

美軍機被爆　偽裝民用機轟運毒船

《紐約時報》12日報導，去年9月2日首次執行「運毒船」攻擊任務的美軍戰機，外部塗裝竟是「民航機」外觀，而且武器藏於機身內部、而非機翼外側，從外觀完全看不出軍事用途，被多名專家質疑恐怕構成戰爭罪。

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

專家：美軍斬首行動應威懾北京動台

專家：美軍斬首行動應威懾北京動台

聯合國安理會緊急會議　憂美國開創危險先例

聯合國安理會緊急會議　憂美國開創危險先例

關鍵字：

國際法大國責任伊朗局勢中阿關係外交發言

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面