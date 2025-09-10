再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

針對抗戰時期中共所扮演的角色，兩岸近期頻頻唇槍舌戰。陸委會今日揶揄大陸國台辦，「連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來……著實可笑」。

陸委會日前批評，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，「中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻」。

大陸國台辦今日於例行記者會上回批，中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵，民進黨當局諱言抗戰勝利、日本戰敗，這樣的民族敗類有何顏面、資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。

對於國台辦說法，陸委會今天下午以書面表示，國台辦謬稱中共是抗戰中流砥柱，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬及52.7萬餘人，共計69.7萬人等說法，完全違背史實，再次凸顯其自欺欺人的本質。

陸委會指出，日本厚生省1964年曾發布統計，日軍在中國本土、香港及滿州死亡合計約50萬2400人；抗戰期間擔任陸軍總司令的何應欽將軍著作《八年抗戰之經過》也記錄，日軍在中國死亡約48萬餘人。

陸委會批評，國台辦所稱數字不但不符史實，而且把全部在中國被殲日軍都算成是共軍的功勞，「自欺欺人，貽笑大方」。

「要殲滅69.7萬日軍，必然要有一系列大型會戰」，陸委會強調，中華民國政府對22場大型會戰記錄得清清楚，「反觀中共到今天為止，連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來，就編造出69.7萬的數字，著實可笑」。

陸委會最後強調，抗戰是由中華民國政府領導，中共只是藉機擴張自身勢力，「游而不擊，抗而不戰」，宣揚錯假敘事無法掩蓋中共對抗戰毫無貢獻的歷史真相。

▼圖為今年兩岸記者聯合採訪期間，大陸國台辦發言人朱鳳蓮拜訪常德會戰陣亡的國軍將士紀念公墓。（圖／記者陳冠宇攝）