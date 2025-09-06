　
大陸 大陸焦點 特派現場

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

▲▼澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」。（翻攝自x.com/DefenceAust）

▲澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」。（翻攝自x.com/DefenceAust）

記者陳冠宇／綜合報導

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）於台灣時間6日清晨進入台灣海峽。共軍稱已進行全程跟監警戒，「情況盡在掌握」。

加拿大電視台（CTV）報導，加拿大國防部未確認是否正在進行這趟穿越台灣海峽行動，但加拿大聯合作戰司令部發言人表示，將從渥太華發表聲明。據報導，台灣方面將等待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

大陸《環球時報》引述消息人士透露，加拿大「魁北克市號」護衛艦、澳洲「布里斯本號」驅逐艦過航台灣海峽時，解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。

本周稍早，加拿大「魁北克市號」才在菲律賓附近的南海海域執行任務，與菲律賓武裝部隊及澳洲、美國一起進行聯合巡航，以宣示航行自由。大陸外交部發言人郭嘉昆5日批評，此舉「炫耀武力、挑動對抗」，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定。

郭嘉昆稱，中國維護自身領土主權和海洋權益、維護南海和平穩定的決心堅定不移，敦促有關國家停止在南海拉幫結派、興風作浪，停止損害地區和平穩定。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

加拿大與澳洲軍艦於台灣時間6日清晨進入台灣海峽。

陸閱兵總指揮打破慣例 中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

紅旗-29世界最強大攔截系統之一

輪式兩棲戰車奪島行動以快制勝

