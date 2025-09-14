解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

▲解放軍新歌模擬「攻佔總統府」，台北101成背景。（圖／翻攝微信）



記者許力方／綜合報導

中共解放軍東部戰區13日在微信公眾號發布一首陸軍原創歌曲，歌詞直指「駐泊基隆港、擁抱澎湖灣」，還強調「定要把勝利的旗幟插在寶島上」，MV中不僅秀出登陸戰演習畫面，甚至背景出現了台北101等地標，明示武統台灣的目標。

「人民前線」微信公眾號13日發布了這首《把勝利的旗幟插在寶島上》的解放軍73159部隊原創曲目，作詞人為曾光，作曲人為印倩文。歌詞中直白高唱「我們是統一的先鋒」、「我們是正義的力量」、「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港」、「定要把勝利的旗幟插到寶島上」、「擊水日月潭，俯瞰阿里山」，被認為毫不掩飾把武統台灣作為目標。

解放軍在歌曲MV中，搭配大量兩棲登陸作戰的演習畫面，並模擬大轟炸、攻佔「總統府」插上五星旗搖旗歡呼的畫面，背景還多次配上台北101的地標遠景，吸引不少留言稱「統一的信號已經發出」、「歌詞裡的寶島是不是有點太直接了」、「戰歌起」、「統一已經在路上」。

中共對台登陸戰，地面兩棲兵力部分區分海軍陸戰隊、陸軍兩棲合成旅等，東部戰區為主力，負有對台任務。東部戰區近年頻頻組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊聯合軍演，實施遠程火力實彈射擊演練，並模擬對台軍事行動的場景，學者認為顯示共軍對台作戰整備日益成熟。