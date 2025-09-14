　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

▲▼解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島。（圖／翻攝微信）

▲解放軍新歌模擬「攻佔總統府」，台北101成背景。（圖／翻攝微信）

記者許力方／綜合報導

中共解放軍東部戰區13日在微信公眾號發布一首陸軍原創歌曲，歌詞直指「駐泊基隆港、擁抱澎湖灣」，還強調「定要把勝利的旗幟插在寶島上」，MV中不僅秀出登陸戰演習畫面，甚至背景出現了台北101等地標，明示武統台灣的目標。

「人民前線」微信公眾號13日發布了這首《把勝利的旗幟插在寶島上》的解放軍73159部隊原創曲目，作詞人為曾光，作曲人為印倩文。歌詞中直白高唱「我們是統一的先鋒」、「我們是正義的力量」、「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港」、「定要把勝利的旗幟插到寶島上」、「擊水日月潭，俯瞰阿里山」，被認為毫不掩飾把武統台灣作為目標。

解放軍在歌曲MV中，搭配大量兩棲登陸作戰的演習畫面，並模擬大轟炸、攻佔「總統府」插上五星旗搖旗歡呼的畫面，背景還多次配上台北101的地標遠景，吸引不少留言稱「統一的信號已經發出」、「歌詞裡的寶島是不是有點太直接了」、「戰歌起」、「統一已經在路上」。

中共對台登陸戰，地面兩棲兵力部分區分海軍陸戰隊、陸軍兩棲合成旅等，東部戰區為主力，負有對台任務。東部戰區近年頻頻組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊聯合軍演，實施遠程火力實彈射擊演練，並模擬對台軍事行動的場景，學者認為顯示共軍對台作戰整備日益成熟。

▲▼解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島。（圖／翻攝微信）

▲▼解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島。（圖／翻攝微信）

▲▼解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島。（圖／翻攝微信）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蛇蠍櫻花妹　切下男友乳頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

【出國卻有台灣感】來歐洲旅遊，結果到處都像家鄉？笑死XD

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

海洋光譜號極致假期　美食優宿一次滿足

從海龍宮到外太空　海洋光譜號比樂園更狂更好玩

皇家加勒比海洋光譜號　海陸空全體驗　多玩一點更精彩

【不見惹...】 #李珠珢 表演結束揉眼 隱眼卻掉草地找不到QQ

相關新聞

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航母，也是首艘採用直通甲板和電磁彈射的國產航母福建艦昨（10）日傳出已離開上海江南造船廠，如向南走，或將首次穿越台灣海峽前往三亞海軍基地正式服役，而時間或定於9月18日。根據大陸海事局相關航行警告顯示，長江口和南海部分海域已劃設禁航區，南海區域還將進行海上飛行試驗，因此，部分軍迷也在期待著福建艦或將直航服役。

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

瞄準台灣　中國沿海擴建海空軍設施

瞄準台灣　中國沿海擴建海空軍設施

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍發聲了

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍發聲了

關鍵字：

解放軍東部戰區把勝利的旗幟插在寶島上

讀者迴響

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面