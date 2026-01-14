陸「馬年賀歲紀念幣」秒售罄！　有黃牛開價「44萬元」





▲馬年賀歲紀念幣。（圖／翻攝自光明網）

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民銀行2026年馬年賀歲紀念幣與紀念鈔13日晚間開放預約，短短數十秒內即被搶購一空，相關話題迅速衝上熱搜第一。多家銀行系統幾乎同步顯示「額度為0」，不少民眾直呼根本來不及操作，二級市場價格也隨之水漲船高，紀念鈔溢價幅度更是引發熱議。

▲秒登上熱搜。（圖／翻攝自光明網）

據《四川日報》報導，13日晚間預約一開放，不到1分鐘，多家銀行App的馬年紀念幣與紀念鈔名額即宣告售罄。以中國工商銀行為例，系統從開放到顯示額度歸零，全程不到60秒；中國農業銀行、郵儲銀行等平台，也陸續出現卡頓或無法登入情況。

▲2026馬年紀念鈔。（圖／翻攝自光明網）

成都收藏愛好者員力（化名）表示，自己為了集齊十二生肖紀念鈔，提前守在手機前不斷刷新頁面，卻始終顯示「名額已滿」。他坦言，馬年紀念鈔是生肖系列的最後一環，「本來想畫下完美句點，結果還是失手。」儘管如此，他仍計畫轉向二級市場補齊收藏，即便價格更高也願意接受。

▲收藏愛好者僅差一個馬年紀念幣。（圖／翻攝自光明網）

官方資料顯示，2026年馬年賀歲紀念幣面額10元（人民幣，下同），發行量1億枚，採用雙色銅合金材質，背面以剪紙風格的馬為主題，並搭配花燈與螢草元素；紀念鈔面額20元，發行量同為1億張，正面為馬造型主景，背面描繪孩童擊鼓歡慶畫面，每人限額兌換20枚或20張。

▲二手市場立刻有人開出9.9萬人民幣。（圖／翻攝自光明網）

二手市場顯示，原價400元的一套20張馬年紀念鈔，轉手價已普遍加價300至600元不等，甚至出現高價收購貼文。相較之下，紀念幣討論熱度略低，多半與紀念鈔搭售。部分資深玩家指出，紀念幣保存不易，氧化問題可能影響後續收藏價值。

報導指出，回顧過往，蛇年、龍年紀念鈔上市初期同樣出現「秒殺」與大幅溢價情況，顯示生肖題材在市場上的長期吸引力。專家分析指出，即便發行量不低，生肖紀念鈔、紀念幣結合法定貨幣與文化象徵雙重屬性，仍能引發強烈收藏與投資需求。