大陸 大陸焦點 特派現場

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

▲解放軍陸軍步兵方隊。（圖／翻攝CGTN）

▲解放軍陸軍方隊。（圖／翻攝CGTN）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」今（3）日舉行，共有45個方（梯）隊依序從空中及地面通過天安門城樓前和上空，接受外界檢閱。本屆受閱部隊按1個空中護旗梯隊、13個徒步方隊、1個戰旗方隊、22個裝備方隊及、8個空中梯隊的順序出發。《東森新媒體ETToday》彙整個方隊兵種及部隊，供有興趣的讀者們參閱。

▲空中護旗梯隊。（圖／翻攝新華網）

▲空中護旗梯隊。（圖／翻攝新華網）

大陸九三閱兵典禮開始後，由45架直升機組成的空中護旗梯隊率先登場，3架直-20懸掛中共黨旗、中國國旗和解放軍軍旗，分別由2架直-10武裝直升機護衛；26架直-19武裝直升機組成「80」字樣，緊跟其後；3架直-8L運輸直升機分別懸掛「正義必勝」、「和平必勝」和「人民必勝」標語，由7架直-20T直升機圍繞形成三角隊形，依次飛越天安門城樓。

▲民兵方隊成員清一色由女兵組成。（圖／翻攝新華網）

▲民兵方隊成員清一色由女兵組成。（圖／翻攝新華網）

空中護旗梯隊過後，步兵方隊隨之出發，解放軍儀仗司禮大隊、陸軍、海軍，空軍、火箭軍、軍事航天部隊，網絡（網路）空間部隊、信息（資訊）支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊、預備役部隊、民兵部隊和維和部隊陸續登場。

其中，陸軍方隊由原「新四軍」和「八路軍」初創部隊為主，海軍方隊則是本屆閱兵隊伍中年齡最小的組成，至於軍事航天、網絡空間和信息支援部隊，則是最新組建起的新式部隊，首次接受外界檢閱，民兵方隊則是一支全女兵組成的閱兵隊伍。

▲地面突擊方隊99B戰車。（圖／翻攝新華網）

▲地面突擊方隊。（圖／翻攝新華網）

步兵方隊出發後，裝備方隊由榮譽單位組成的戰旗方隊帶領，夾雜著轟隆隆的引擎聲登場。順序依次為，82集團軍旗下22輛戰甲車組成的地面突擊方隊、海軍陸戰隊抽組而成的兩棲突擊方隊、空降兵某部組成的空降突擊方隊、76集團軍組成的遠程火砲方隊。

▲艦載防空反無人機激光（雷射）裝備。（圖／翻攝新華網）

▲艦載防空反無人機裝備。（圖／翻攝新華網）

隨著地面傳統武器裝備通過天安門城樓，反制敵人的防禦性裝備也隨之出現，包括海軍艦載防空武器方隊、海軍反艦導彈方隊、海軍水下兵器方隊、空軍雷達兵預警探測方隊、空軍地空導彈對空抗擊方隊、陸空軍合編的反無人機方隊、網絡空間作戰方隊、軍事航天部隊電子對抗方隊、信息支援方隊。

▲東風-5C液體戰略核導彈。（圖／翻攝央視）

▲東風-5C液體戰略核導彈。（圖／翻攝央視）

緊接著，71集團軍陸上無人作戰方隊、海軍海上無人作戰方隊、海空軍合編空中無人作戰方隊、後勤保障方隊、裝備保障方隊、巡航導彈方隊、高超聲（音）速導彈方隊及核導彈第一方隊及核導彈第二方隊壓軸現身。

▲預警指揮機梯隊。（圖／翻攝新華網）

▲預警指揮機梯隊。（圖／翻攝新華網）

在地面分列式結束後，空中再度出現各式飛機組成的空中受閱梯隊，首先登場的是預警指揮機梯隊，由海軍和空軍擊隊編組飛行，空警-500A、空警-600預警機，分別在4架殲-16戰機、4架殲-15T艦載機護衛，其中，空警-600是大陸自主研發的艦載固定翼預警機。

▲轟炸機梯隊。（圖／翻攝新華網）

▲轟炸機梯隊。（圖／翻攝新華網）

隨後登場的是，海軍空軍的新型特種支援力量編隊組成之特種機梯隊，由6架殲-16戰機護航，運-9系列的運-9反潛巡邏機、運-9電子偵察機、運-9雷達干擾機首次集體亮相。

運輸機梯隊是由3架運-20A、3架運-20B運輸機組成，轟炸機梯隊由轟-6N、轟-6K、轟-6J編成，同場受閱，加受油機梯隊則運油-20A與轟-6N、殲-16、殲-20組成，直接在空中展示預備加油狀態。

▲解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35通同框編隊。（圖／翻攝CGTN）

▲解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35通同框編隊。（圖／翻攝CGTN）

最受外界關注的殲擊機梯隊，由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成，其中，殲-35A可執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務；殲-20S飛機則是新型隱形多用途戰鬥機，具有串列雙座座艙；殲-16D是大陸自主研發的新型電子戰飛機。

艦載機梯隊是由四種新型艦載機同時亮相，包括殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機，其中，重型艦載戰鬥機殲-15T適配電磁彈射系統，殲-15DH是艦載電子戰飛機，殲-15DT是大陸自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機，殲-35則為近海防禦向遠海防衛轉變的象徵性裝備。

閱兵儀式最後出場的是教練機梯隊，由5架教-10、5架殲-10S、7架殲-10表演機組成。

09/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

九三閱兵閱兵解放軍共軍裝備大陸軍武武器

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

