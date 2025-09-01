　
政治

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲中共近年不斷越過台海中線，甚至進入我國防空識別區，侵擾我國空域。（示意圖／國防部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中共近年不斷派軍機侵擾我國空域。臉書粉絲團「Taiwan ADIZ」揭露，共軍軍機8月29日再次侵擾我國西南空域，進入我國的防空識別區（ADIZ），我方飛行員以無線電廣播驅離時，不料被對方嘲諷「自以為是」，我方隨即反嗆「你們知不知道自由為何物嗎」等，雙方在空中爆發激烈言詞交鋒。

軍事議題粉專「Taiwan ADIZ」近日曝光一份廣播記錄，共軍軍機8月29日侵擾我國西南空域，我國軍機立刻升空前往應處，飛行員也依照慣例使用無線電驅離，沒想到共機不但不聽勸，還以廣播回嗆我方「自以為是」，我方立刻反嗆對方「你們知不知道自由為何物嗎？可悲啊」、「你站得起來再說話啦，一輩子都跪著，做共產黨的奴隸，還不知道站起來反抗共產黨，可悲啦」。

我方飛行員的話語一出，讓對方立刻氣得大罵「反你X的X」，但我方飛行員卻被對方的髒話激怒，而是繼續嗆對方「習近平是你選的嗎，可悲啦」，對方則放話威脅「小小的台灣，幹掉算了」，雙方對話充滿火藥味。

事實上，共軍已非第一次透過廣播開嗆我軍，像是2022年美國民主黨籍政治人物裴洛西訪台後，共軍加強對於我方空域侵擾，2022年8月20日有共機侵入我西南及北部防空識別區，被我方飛行員以無線電廣播驅離，結果遭對方嗆聲「小樣的，叫啥呢？」

08/31 全台詐欺最新數據

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

響應九三軍人節，桃園國際機場今宣布，9月3日至9月9日軍人憑證於餐飲或購物即享9折起優惠；軍人節當日桃園機場保全、出境服務台人員及志工也將佩戴國旗徽章，並於出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

南韓運輸機緊急降落沖繩　10多人遭懲處

南韓運輸機緊急降落沖繩　10多人遭懲處

距台不到100海里　菲國設前進作戰基地

距台不到100海里　菲國設前進作戰基地

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

國軍買台鐵便當「打9折還送飲料」　9/1起限定7天優惠

國軍買台鐵便當「打9折還送飲料」　9/1起限定7天優惠

防空識別區台海國軍共軍軍機

