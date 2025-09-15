　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，張亞中到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，張亞中到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（15日）起至19日進行主席選舉領表登記，然參選意堅的孫文學校總校長張亞中卻請辦公室主任何啟聖代為領表，自己則到台北地院旁聽民眾黨前主席柯文哲的羈押庭。張亞中表示，羈押對人身自由極大限制，他今天來，更多是捍衛這件事情的司法進度，柯文哲已經被起訴，所有證據檢察官都很清楚，已經搞11、12個月，要再把柯押進去，沒什麼道理。

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，15日上午10時重開羈押庭，並於中午12時3分許落幕，包含民眾黨主席黃國昌在內等多名黨籍幹部聽庭。期間，媒體也捕捉到張亞中現身北院，引發討論。

羈押庭結束後，張亞中受訪透露今他到北院的目的是旁聽柯文哲羈押庭。張亞中說，他請何啟聖幫他領表，今天來這邊聲援司法正義，因為前幾天寫了針對羈押的法律方面問題，就有一些小草在臉書留言，除感謝他對司法正義的支持外，9月15日探討柯文哲會不會再被羈押問題，也希望他來了解一下，他回應好，所以講話要算數。

張亞中表示，今天是國民黨主席選舉領表第一天，他又希望是第一個領表，所以請辦公室主任領表，且司法正義跟領表比，重要性也不低，所以今天進去旁聽，「整個我全部都聽完了」。

張亞中指出，羈押跟坐牢有什麼不同？坐牢是法律判決以後受到的制裁，有放風時間，然羈押是非常嚴厲的限制人身自由過程，包括律師接見非常困難、家屬不能通信往來，是對人身自由極度壓縮，換句話說，羈押有無必要？若是為了取得證據，時間越短越好。

張亞中說，交保有兩個嚴格條件，第一是不能逃亡、第二是不能串證，以這些條件來說，柯文哲要逃亡幾乎不可能，至於串證，柯在庭上說，請堂上講明不能接觸哪些人，不能說接觸後，就說跟證人有關。張也說，這東西法律解釋很寬，為何法律寬不行？因為羈押對人身自由極大限制，這方面有必要盡量避免。

張亞中也提到，柯文哲今天也談到人權很重要，出來可否碰政治，若跟本案無關，可否關心政治，所以希望庭上具體規定哪些人不能見，要開名單，哪些事情不能做，要告訴柯。

張亞中表示，相信北院真的做出結果，也會受社會檢驗，所以後來他也在臉書說，羈押是嚴肅問題。今天來，更多是捍衛這件事情的司法進度；柯文哲今天已經被起訴，所有證據檢察官都很清楚，不是一、兩天，而是已經搞11、12個月，要再把柯押進去，沒什麼道理，因為這侵犯到人的自由，雖然法律要勿枉勿縱，有違法就要接受制裁，但過程中要保護到人身自由。

張亞中說，所以今天對他來說，公平正義是社會根本基礎，當社會公平正義被摧毀，人民跟國家間會失掉信任連結，而沒有公平正義的世界，就是混亂世界、就是權力吃人、資本主義吃人世界，這不是很舒服事情，所以今天來這表達個人想法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵北檢正面曝
全台首例！向Meta求償1167萬
快訊／大陸對輝達啟動反壟斷調查！
快訊／龔益霆首度現身！畫面曝光
林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起
楊貴媚、陳庭妮槓龜！　金鐘女主角入圍「破例加一位」評審揭原因
TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

盧秀燕被包圍！「普發5萬」藍綠激烈攻防　提案付委審查

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

盧秀燕被包圍！「普發5萬」藍綠激烈攻防　提案付委審查

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

亞洲職棒交流賽／三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵達北檢正面曝　沉默不語

逃兵入圍金鐘獎　威廉「是這陣子最開心的事」

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元邀青年腦力激盪

林姓調查員涉違個資法與洩密罪　台南地院裁准10萬元交保

出道23年…張鈞甯首入圍金鐘女主角！柯佳嬿又跟楊謹華在死亡之組

台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

林哲瑄引退！范國宸大爆哭　「豪朋游」化身大禮搞笑登場

劉品言好孕連發！首入圍金鐘主持人　嗨翻發聲「美美的帶球走上紅毯」

政治熱門新聞

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

釋昭慧籲普發1萬增捐款選項！政院將研議

藍黨魁選舉民調曝　鄭麗文、郝龍斌差距不到2％

被下通牒今到案說明走讀　黃國昌現身北院回媒體：你們怎那麼緊張？

柯文哲今重開羈押庭　律師分析3可能結果

挨轟養出全國第一垃圾山　盧秀燕：別再製造恐慌

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

幕後／郝龍斌慎估黨魁票　趙少康出線機率高

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

「你說真的嗎？」賴清德還原找李洋任部長內幕　

影／柯志恩：石麗君「非」國民黨及我的助理　民進黨惡意造謠

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

估柯文哲羈押庭今有結果　黃國昌：僅澄清證人範圍、無增加保金必要

更多熱門

相關新聞

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

國民黨主席將在10月18日改選，根據近日一份國民黨主席民調顯示，若明天投票，前藍委鄭麗文獲22.2%支持度最高，前台北市長郝龍斌居次為20.5%，三四名則為國民黨立委羅智強、孫文校長張亞中；若是前中廣董事長趙少康參選，趙少康以29.9%支持度暫居第一，前藍委鄭麗文19.4%居次。對此，媒體人羅友志今(15日)分析該民調3重點直言，國民黨以「郝vs.麗強中」、「趙vs.麗強中」，做對比民調，郝龍斌會變成三分天下，趙少康則傲視群雄，全面輾壓所有意願者。

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

藍黨魁選舉民調曝　鄭麗文、郝龍斌差距不到2％

藍黨魁選舉民調曝　鄭麗文、郝龍斌差距不到2％

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

關鍵字：

張亞中國民黨主席柯文哲京華城案羈押民眾黨應曉薇

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面