柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，張亞中到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（15日）起至19日進行主席選舉領表登記，然參選意堅的孫文學校總校長張亞中卻請辦公室主任何啟聖代為領表，自己則到台北地院旁聽民眾黨前主席柯文哲的羈押庭。張亞中表示，羈押對人身自由極大限制，他今天來，更多是捍衛這件事情的司法進度，柯文哲已經被起訴，所有證據檢察官都很清楚，已經搞11、12個月，要再把柯押進去，沒什麼道理。

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，15日上午10時重開羈押庭，並於中午12時3分許落幕，包含民眾黨主席黃國昌在內等多名黨籍幹部聽庭。期間，媒體也捕捉到張亞中現身北院，引發討論。

羈押庭結束後，張亞中受訪透露今他到北院的目的是旁聽柯文哲羈押庭。張亞中說，他請何啟聖幫他領表，今天來這邊聲援司法正義，因為前幾天寫了針對羈押的法律方面問題，就有一些小草在臉書留言，除感謝他對司法正義的支持外，9月15日探討柯文哲會不會再被羈押問題，也希望他來了解一下，他回應好，所以講話要算數。

張亞中表示，今天是國民黨主席選舉領表第一天，他又希望是第一個領表，所以請辦公室主任領表，且司法正義跟領表比，重要性也不低，所以今天進去旁聽，「整個我全部都聽完了」。

張亞中指出，羈押跟坐牢有什麼不同？坐牢是法律判決以後受到的制裁，有放風時間，然羈押是非常嚴厲的限制人身自由過程，包括律師接見非常困難、家屬不能通信往來，是對人身自由極度壓縮，換句話說，羈押有無必要？若是為了取得證據，時間越短越好。



張亞中說，交保有兩個嚴格條件，第一是不能逃亡、第二是不能串證，以這些條件來說，柯文哲要逃亡幾乎不可能，至於串證，柯在庭上說，請堂上講明不能接觸哪些人，不能說接觸後，就說跟證人有關。張也說，這東西法律解釋很寬，為何法律寬不行？因為羈押對人身自由極大限制，這方面有必要盡量避免。

張亞中也提到，柯文哲今天也談到人權很重要，出來可否碰政治，若跟本案無關，可否關心政治，所以希望庭上具體規定哪些人不能見，要開名單，哪些事情不能做，要告訴柯。

張亞中表示，相信北院真的做出結果，也會受社會檢驗，所以後來他也在臉書說，羈押是嚴肅問題。今天來，更多是捍衛這件事情的司法進度；柯文哲今天已經被起訴，所有證據檢察官都很清楚，不是一、兩天，而是已經搞11、12個月，要再把柯押進去，沒什麼道理，因為這侵犯到人的自由，雖然法律要勿枉勿縱，有違法就要接受制裁，但過程中要保護到人身自由。

張亞中說，所以今天對他來說，公平正義是社會根本基礎，當社會公平正義被摧毀，人民跟國家間會失掉信任連結，而沒有公平正義的世界，就是混亂世界、就是權力吃人、資本主義吃人世界，這不是很舒服事情，所以今天來這表達個人想法。