國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月18日改選，15日至19日開始領表登記，根據一份針對國民黨員進行黨主席調查顯示，若明天投票，加權後前藍委鄭麗文獲22.2%支持度最高，前台北市長郝龍斌居次為20.5%，國民黨立委羅智強18.7%排第三，孫文校長張亞中5.3%為第四。以目前郝龍斌未正式表態來看，所獲支持度與鄭麗文呈現拉距，由調查顯示，仍有高達26.8%的人還未決定，若郝參選，究竟誰能出線仍未可知。

鄭麗文歷任國大代表、國大黨團副總召集人、國民黨文傳會副主委／發言人、國民黨不分區立委、行政院發言人。郝龍斌主要公職經歷包括環保署署長、立委、兩屆台北市市長、國民黨副主席等。調查結果多顯示，鄭麗文雖多居領先，但郝龍斌緊追，兩人差距並不大，若郝龍斌宣佈參選，調查結果可能呈現不同局面。

調查結果在分區支持度方面，郝龍斌於北北基、中彰投領先；鄭麗文為桃竹苗、宜花東離島佔優；羅智強則在雲嘉南及高屏領先。以縣市來看，鄭麗文在基隆市、桃園市、新竹縣市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等縣市居於領先；郝龍斌為新北市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣支持度較高，羅智強則在台北市、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣獲較高支持。張亞中雖然都居末，但個人在桃園市所獲支持度為各縣市中最高。

調查者性別部份，男性及女性都最支持鄭麗文，分別為22.9%及其20.6%，領先第二名郝龍斌21.0%及19.3%。年齡方面，20到30歲最支持鄭麗文，為39.8%；31到40歲羅智強支持度16.7%最高；41到50歲鄭麗文支持度達40.8%居首；51到60歲及61到65歲最支持羅智強；66到75歲鄭麗文領先為22.1%；75歲以上郝龍斌最受支持為20.5%。以上看來，鄭麗文在各年齡層所獲支持度都較高。

另外，就黃復興黨部黨員所做調查，四人所獲支持依序為鄭麗文23.5%、郝龍斌22.5%、羅智強17.4%、張亞中6.9%。非黨員部份為鄭麗文21.7%、郝龍斌19.8%、羅智強19.1%、張亞中4.7%。可見鄭麗文在黃復興黨部黨員與非黨員所獲支持均最高

該民調由艾普羅行銷市場研究股份公司所做調查，主題為「國民黨黨主席選情」，訪問期間是9月12到13日；對象為國民黨黨員，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1341人；抽樣誤差在95%信心水準下；依性別、年齡、縣市 及黃復興等變數進行加權。