黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌連日質疑，總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」密會，討論前主席柯文哲交保案，並點名民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰進入總統府。對此，徐國勇今（15日）不滿表示，「我聽你在放空氣、胡說八道，有病就要看醫生」自己去跟主席報告黨務，過去任何一個政黨都是這樣，這樣也可以連連看，以後如果有女生經過黃國昌身邊，我可以質疑你跟小姐有關係嗎？一個法律人還是法學博士，可以講這種沒有根據，拿A湊B？

對於民眾黨指控，徐國勇不滿表示，不要無病呻吟，病情嚴重的話按照柯文哲理論要接葉克膜，民眾黨要接葉克膜，他們生了一場大病叫做貪汙病。自己進去總統府是因為黨主席是總統，總統每天上班到晚上九點、十點、十一點，之後要談事情也只能到官邸，總統只有禮拜三會到中央黨部主持中常會，其他時間就是在府跟官邸。

徐國勇指出，如果要跟主席報告事情就是到府或官邸，過去國民黨或任何一個政黨都是這樣，自己以來賓的身分去府跟主席報告黨務，這樣也可以連連看，說我進去商量如何再關柯文哲，聽你在胡說八道，一個法律人還是法學博士，可以講這種沒有根據，拿A湊B？

徐國勇舉例，以後如果有女生經過黃國昌身邊，我可以質疑你跟小姐有關係，不然怎麼經過你身邊？這樣連連看你接不接受？一個法律人可以這樣嗎？所以民眾黨無病呻吟，如果是真的有病，要去看醫生、裝葉克膜，民眾黨犯了貪污病，無緣無故跟一個賭博大亨拿300萬，這可以嗎？試想，如果有政府官員、市長，突然有賭博大亨送來300萬就收了，可以嗎？

徐國勇表示，過去自己當內政部長時，如果有人無緣無故送我300萬，不要說是賭博大亨，就算是正經生意人送來300萬，可以收嗎？當然不行啊！任何狀況都不行，這叫做貪汙病，現在已經檢察官起訴，可不可以收謝國樑媽媽的200萬？

徐國勇指出，政治獻金法規定，不可以接受財團法人或宗教團體捐獻，請問有沒有什麼禪師一卡皮箱一千萬？法院正在審理，這些是不是事實，這些不是虛構的，黃國昌是讀法律的人，檢察官起訴的事實，你敢說沒有嗎？自己考上律師已經40多年，請問黃國昌當多久？

對於柯文哲官司，徐國勇表示，今天羈押庭會怎樣，不知道。行政可以干涉司法的時代早就過去，現在的年輕檢察官、法官沒有人在甩你，違法就是照辦。