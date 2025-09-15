　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

▲▼民進黨新任秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌連日質疑，總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」密會，討論前主席柯文哲交保案，並點名民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰進入總統府。對此，徐國勇今（15日）不滿表示，「我聽你在放空氣、胡說八道，有病就要看醫生」自己去跟主席報告黨務，過去任何一個政黨都是這樣，這樣也可以連連看，以後如果有女生經過黃國昌身邊，我可以質疑你跟小姐有關係嗎？一個法律人還是法學博士，可以講這種沒有根據，拿A湊B？

對於民眾黨指控，徐國勇不滿表示，不要無病呻吟，病情嚴重的話按照柯文哲理論要接葉克膜，民眾黨要接葉克膜，他們生了一場大病叫做貪汙病。自己進去總統府是因為黨主席是總統，總統每天上班到晚上九點、十點、十一點，之後要談事情也只能到官邸，總統只有禮拜三會到中央黨部主持中常會，其他時間就是在府跟官邸。

徐國勇指出，如果要跟主席報告事情就是到府或官邸，過去國民黨或任何一個政黨都是這樣，自己以來賓的身分去府跟主席報告黨務，這樣也可以連連看，說我進去商量如何再關柯文哲，聽你在胡說八道，一個法律人還是法學博士，可以講這種沒有根據，拿A湊B？

徐國勇舉例，以後如果有女生經過黃國昌身邊，我可以質疑你跟小姐有關係，不然怎麼經過你身邊？這樣連連看你接不接受？一個法律人可以這樣嗎？所以民眾黨無病呻吟，如果是真的有病，要去看醫生、裝葉克膜，民眾黨犯了貪污病，無緣無故跟一個賭博大亨拿300萬，這可以嗎？試想，如果有政府官員、市長，突然有賭博大亨送來300萬就收了，可以嗎？

徐國勇表示，過去自己當內政部長時，如果有人無緣無故送我300萬，不要說是賭博大亨，就算是正經生意人送來300萬，可以收嗎？當然不行啊！任何狀況都不行，這叫做貪汙病，現在已經檢察官起訴，可不可以收謝國樑媽媽的200萬？

徐國勇指出，政治獻金法規定，不可以接受財團法人或宗教團體捐獻，請問有沒有什麼禪師一卡皮箱一千萬？法院正在審理，這些是不是事實，這些不是虛構的，黃國昌是讀法律的人，檢察官起訴的事實，你敢說沒有嗎？自己考上律師已經40多年，請問黃國昌當多久？

對於柯文哲官司，徐國勇表示，今天羈押庭會怎樣，不知道。行政可以干涉司法的時代早就過去，現在的年輕檢察官、法官沒有人在甩你，違法就是照辦。

09/14 全台詐欺最新數據

國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％
快訊／SJ官宣！　台北大巨蛋確定加場
快訊／龔益霆遭搜索！　帶回約談
24短裙妹露腿光腳被逮　畫面曝光
才剛答應法官謹言：忍耐1天　柯文哲又轟檢察官「惡劣」
陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　直喊兩次：哥哥做X嗎
以為撞死人！　肇事男輕生亡　
檢緊咬接觸證人陳智菡！　柯文哲辯：人太多難避免
快訊／象山步道驚見發臭屍！　警急拉封鎖線
柯文哲問「手機何時還我？」：希望我是曼德拉不是伍子胥

快訊／新北五股高溫飆38.8度　9縣市高溫警示

婁峻碩聞當爸喜訊「狂吐成人體噴泉」！ 焦凡凡笑瘋：孕吐的是他

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

鬼月驚魂！台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％

快訊／SJ獨寵台粉！大巨蛋官宣「11／14確定加場」　2階段寵粉搶票

康佛托代打建功3安3打點　148天後重返2成大關「狀態良好」

快訊／涉性侵偷拍大咖女星　三立前副總之子龔益霆遭搜索約談

買飲料險出事！她喊「借過」被認超派　35歲媽護女兒怒報警

葛拉斯諾背部緊繃回歸後奪2連勝　「有火力支援壓力小很多」

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

釋昭慧籲普發1萬增捐款選項！政院將研議

柯文哲今重開羈押庭　律師分析3可能結果

被下通牒今到案說明走讀　黃國昌現身北院回媒體：你們怎那麼緊張？

幕後／郝龍斌慎估黨魁票　趙少康出線機率高

「你說真的嗎？」賴清德還原找李洋任部長內幕　

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

影／柯志恩：石麗君「非」國民黨及我的助理　民進黨惡意造謠

估柯文哲羈押庭今有結果　黃國昌：僅澄清證人範圍、無增加保金必要

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

前民眾黨主席柯文哲遭羈押約一年，太太陳佩琪在臉書透露，雖然目前的生活作息逐漸恢復正常，但仍能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力。令她最驚訝的是，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶。不過，桃園敏盛醫院副院長柯紹華就直呼，「可以不要再濠洨了嗎？」

剛答應法官謹言　柯文哲轟檢察官「惡劣」

剛答應法官謹言　柯文哲轟檢察官「惡劣」

藍營財劃法出包　綠點公式2指標：窮者越窮、富者越富

藍營財劃法出包　綠點公式2指標：窮者越窮、富者越富

檢緊咬接觸證人陳智菡　柯文哲：人太多難避免

檢緊咬接觸證人陳智菡　柯文哲：人太多難避免

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

關鍵字：

黃國昌民眾黨賭博大亨貪汙柯文哲民進黨徐國勇

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

