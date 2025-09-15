陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡「2極大對稱傷口」　醫師：不要再濠洨

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押約一年，太太陳佩琪在臉書透露，雖然目前的生活作息逐漸恢復正常，但仍能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力。令她最驚訝的是，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶。不過，桃園敏盛醫院副院長柯紹華就直呼，「可以不要再濠洨了嗎？」

陳佩琪表示，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶，「導致的類似pressure sore的傷口」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，這幾天先生仍抱怨坐家裡電腦椅會壓到傷口，身為小兒科醫師的她，便趕緊幫忙處理，「今早看來已經好很多了，他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥， 或許這是最實際的例子吧。」

不過，柯紹華就在臉書提出3點，「1. 『褥瘡』的正式名稱是『壓瘡』，存在的必要條件是皮膚及皮下組織持續受壓，不是感染所造成。」「2. 北所是蹲式馬桶，合理使用下不會和臀部的皮膚有任何接觸。」「3. 拘留所內的馬桶是受羈押人自行清潔。」

他忍不住質疑，所以佩琪想要表達的是不是三件事，「A. 柯文哲在拘留所內自知難以翻身」、「B. 柯文哲在拘留所內以獨特方式與馬桶表面接觸」、「C. 阿北養尊處優不知道如何維持馬桶清潔」，最後直呼，「啊不然咧？」「#可以不要再濠洨了嗎？」