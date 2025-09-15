分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

▲國民黨主席民調。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席將在10月18日改選，根據近日一份國民黨主席民調顯示，若明天投票，前藍委鄭麗文獲22.2%支持度最高，前台北市長郝龍斌居次為20.5%，三四名則為國民黨立委羅智強、孫文校長張亞中；若是前中廣董事長趙少康參選，趙少康以29.9%支持度暫居第一，前藍委鄭麗文19.4%居次。對此，媒體人羅友志今(15日)分析該民調3重點直言，國民黨以「郝vs.麗強中」、「趙vs.麗強中」，做對比民調，郝龍斌會變成三分天下，趙少康則傲視群雄，全面輾壓所有意願者。

根據艾普羅行銷市場研究公司最新的國民黨主席民調，若明天投票，加權後前藍委鄭麗文獲22.2%支持度最高，前台北市長郝龍斌居次為20.5%，國民黨立委羅智強18.7%排第三，孫文校長張亞中5.3%為第四。

進一步分析，男性及女性都最支持鄭麗文，分別為22.9%及其20.6%，領先第二名郝龍斌21.0%及19.3%。年齡方面，20到30歲最支持鄭麗文，為39.8%；31到40歲羅智強支持度16.7%最高；41到50歲鄭麗文支持度達40.8%居首；51到60歲及61到65歲最支持羅智強；66到75歲鄭麗文領先為22.1%；75歲以上郝龍斌最受支持為20.5%。以上看來，鄭麗文在各年齡層所獲支持度都較高。

在各地區支持度方面，郝龍斌於北北基、中彰投領先；鄭麗文為桃竹苗、宜花東離島佔優；羅智強則在雲嘉南及高屏領先。以縣市來看，鄭麗文在基隆市、桃園市、新竹縣市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等縣市居於領先；郝龍斌為新北市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣支持度較高，羅智強則在台北市、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣獲較高支持。張亞中雖然都居末，但個人在桃園市所獲支持度為各縣市中最高。

針對「黃復興黨部黨員」調查，四人所獲支持依序為鄭麗文23.5%、郝龍斌22.5%、羅智強17.4%、張亞中6.9%。非黨員部份為鄭麗文21.7%、郝龍斌19.8%、羅智強19.1%、張亞中4.7%。可見鄭麗文在黃復興黨部黨員與非黨員所獲支持均最高。

另外，若是由郝龍斌不選，改由趙少康參選，加權後，趙少康以29.9%暫居第一，前藍委鄭麗文獲19.4%居次，國民黨立委羅智強13.9%排第三，孫文校長張亞中5.3%為第四。

對此，羅友志表示，國民黨主席，黨內民調第一，趙少康幾乎全面輾壓所有意願者，國民黨以「郝vs.麗強中」、「趙vs.麗強中」，做對比民調，郝龍斌會變成三分天下，趙少康則是傲視群雄。

羅友志分析民調3重點，第一，郝龍斌市區中部不弱，可是南部不好。讓人意外的是，有軍系背景的他，「黃復興」竟然還輸鄭麗文。

羅友志指出，第二，羅智強穩居老三，竟然在「中部、年輕人（20-30）」全面潰敗，這對經營社群不遺餘力的他來說，是個重大警訊，可見他的方向完全沒辦法讓年輕族群接受。

羅友志說，不過，在「最有經濟潛力的（30-40）族群」羅智強是獨佔鰲頭，還有「中部地區」實力堅強，這對盧秀燕基本盤很有幫助。

羅友志認為，第三，雖然趙少康無敵，但問題是，國民黨要走回去「宮廷政治」？不過，趙少康性格不受束縛，黨內想維持既得利益的人，是否如意算盤穩當？還很難說，因此，下一任國民黨主席趙少康？

該民調由艾普羅行銷市場研究股份公司所做調查，主題為「國民黨黨主席選情」，訪問期間是9月12到13日；對象為國民黨黨員，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1341人；抽樣誤差在95%信心水準下；依性別、年齡、縣市 及黃復興等變數進行加權。