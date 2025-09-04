參選黨主席起手式？　朱立倫頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（圖／朱立倫臉書）



記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選10月即將登場，國民黨主席朱立倫今（4日）頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，以及前台大校長管中閔，朱立倫說，感謝這兩人願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。

朱立倫表示，國民黨必須更團結、堅定與主流民意同步，才能穩健邁向未來，今天特別頒發中評會主席團主席聘書，給長期為黨奮戰的趙少康，以及長期關心國家政策，學養素著的管中閔，感謝他們願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。過去四年，國民黨經歷大大小小的戰役，不僅培養出一批年輕、有戰力、會傾聽民意的新世代，也讓黨務更輕量化、內造化，成功擺脫過去依賴龐大資源、背負沉重債務的困境，「我們堅持連結美、日、歐盟，並推動兩岸穩定去風險的路線，這是一條務實且正確的道路。」

朱立倫強調，此時此刻的國民黨，是一個「更好的國民黨」，更有能量面對未來的挑戰，但同時也深知，民進黨不會善罷干休，唯有加倍努力，才能不辜負支持者的期盼。因此誠摯地邀請趙少康、管中閔加入中評會主席團主席，共同為黨打拚，讓這個大家庭能匯集各方力量，更和諧、更興旺！

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前台大校長管中閔。（圖／朱立倫臉書）

朱立倫說，請所有關心國民黨的朋友們，和我們一起努力，讓我們穩健地邁向未來每一項挑戰。

據悉，前黨主席江啟臣2021年3月擬增聘趙少康為中評委（張亞中即為該批獲聘），但趙當年3月19日以仍不具一年入黨資格無法選黨主席，拒絕聘任，最後並未獲聘中評委，因此不具參選資格。如今獲得中評委聘書，已有參選黨主席資格。

