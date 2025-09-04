　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參選黨主席起手式？　朱立倫頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康以及前台大校長管中閔。（圖／朱立倫臉書）

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（圖／朱立倫臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選10月即將登場，國民黨主席朱立倫今（4日）頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，以及前台大校長管中閔，朱立倫說，感謝這兩人願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。

朱立倫表示，國民黨必須更團結、堅定與主流民意同步，才能穩健邁向未來，今天特別頒發中評會主席團主席聘書，給長期為黨奮戰的趙少康，以及長期關心國家政策，學養素著的管中閔，感謝他們願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。過去四年，國民黨經歷大大小小的戰役，不僅培養出一批年輕、有戰力、會傾聽民意的新世代，也讓黨務更輕量化、內造化，成功擺脫過去依賴龐大資源、背負沉重債務的困境，「我們堅持連結美、日、歐盟，並推動兩岸穩定去風險的路線，這是一條務實且正確的道路。」

朱立倫強調，此時此刻的國民黨，是一個「更好的國民黨」，更有能量面對未來的挑戰，但同時也深知，民進黨不會善罷干休，唯有加倍努力，才能不辜負支持者的期盼。因此誠摯地邀請趙少康、管中閔加入中評會主席團主席，共同為黨打拚，讓這個大家庭能匯集各方力量，更和諧、更興旺！

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康以及前台大校長管中閔。（圖／朱立倫臉書）

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前台大校長管中閔。（圖／朱立倫臉書）

朱立倫說，請所有關心國民黨的朋友們，和我們一起努力，讓我們穩健地邁向未來每一項挑戰。

據悉，前黨主席江啟臣2021年3月擬增聘趙少康為中評委（張亞中即為該批獲聘），但趙當年3月19日以仍不具一年入黨資格無法選黨主席，拒絕聘任，最後並未獲聘中評委，因此不具參選資格。如今獲得中評委聘書，已有參選黨主席資格。
 

更多新聞
「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

前國民黨主席洪秀柱等人出席中共九三閱兵，國民黨僅表示尊重。而今（4日）國民黨內也有黃復興黨員到黨部外抗議，喊話「國民黨什麼都好，缺一個反共的黨主席」。民進黨發言人韓瑩、中國事務部主任吳峻鋕召開記者會痛批，國民黨與侵略者同站一列，「洪秀柱在天安門看到的軍隊，絕大部分矛頭指向台灣，台灣人民情何以堪？」就連國民黨最鐵桿的黃復興成員，都發起「清黨」運動，現在要競選國民黨黨主席的人，也應該說清楚立場為何。

凌濤批習近平93閱兵「扭曲史實、搶話語權」

凌濤批習近平93閱兵「扭曲史實、搶話語權」

藍推「萊爾校長」紓壓球　募訴訟費救黨工

藍推「萊爾校長」紓壓球　募訴訟費救黨工

新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

槓卓伯源　游淑慧：郝龍斌百分之百挺藍白合

槓卓伯源　游淑慧：郝龍斌百分之百挺藍白合

國民黨趙少康朱立倫管中閔黨主席選舉

