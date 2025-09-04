批習近平93閱兵「扭曲史實、搶話語權」　凌濤：賴清德自我放棄

▲凌濤批賴清德用戰敗國常用「終戰」的說法令人憤怒。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國昨日在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表談話宣稱，抗日戰爭在中國共產黨倡導建立的統一戰線旗幟下，取得近代反抗外敵入侵的首次完全勝利。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）抨擊，習近平在九三演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖可謂是昭然若揭，但是賴清德卻在同一時間摒棄中華民國戰勝立場的「抗戰」一詞，改用日本戰敗立場慣用的「終戰」，這樣的自我放棄，讓人懷疑他究竟是不是中華民國的總統？

凌濤質疑，中共九三閱兵企圖搶我「話語權」明顯，賴政府卻要自廢武功？今年是抗戰勝利八十週年，二戰盟國都相繼有慶祝紀念活動，中共也藉此機會，在「九三閱兵」中，大肆宣揚其史觀並「扭曲史實」，意圖搶奪國軍在抗戰歷史中的話語權，引發我國各界撻伐譁然，然而，反觀賴清德及民進黨政府，卻像是「自廢武功」，屢屢棄戰勝盟國常用「抗戰」一詞，而用戰敗國常用「終戰」的說法，忽視抹滅國軍先烈們英勇的抗爭事蹟，令人憤怒和惋惜。

凌濤指出，習近平在九三演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖可謂是昭然若揭。習說當時國人的抗戰，是在「中共倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」完成，明顯是要抹滅當時效忠中華民國的國軍官兵，與國民黨培養建立的將士英才們的犧牲奉獻，是身為中華民國國民的我們所不允，我們當然應該就此力爭到底，但是賴清德卻在同一時間摒棄中華民國戰勝立場的「抗戰」一詞，改用日本戰敗立場慣用的「終戰」；將中國戰場模糊成太平洋戰場，更絕口不提「中華民國」，這樣的自我放棄，讓人懷疑他究竟是哪國總統？

凌濤說，中共這次閱兵受到全球高度關注，23個裝備方隊中有7個作戰群，展示了諸多新型武器：包括核三位一體的「東風-61」陸基洲際彈道飛彈、「紅旗-29」反導系統、「驚雷-1」空基核飛彈、「LY-1」艦載機光武器、「100型」主戰坦克，以及跨陸、海、空的系統化無人載具，凸顯了中共軍力持續上升、對區域安全帶來更大的威脅。

面對此一挑戰，凌濤認為，中華民國在區域安全格局中需要有新的調整與準備，首先、強化與友邦的對話與合作，深化國際安全夥伴關係；第二、提升國防韌性，尤其在無人載具、資通訊戰力等新領域持續發展；第三、保持兩岸必要的對話管道，降低擦槍走火的風險。堅實的國防實力、穩健的友邦合作，以及務實的兩岸對話三方面同時推動，才能讓臺灣在瞬息萬變的區域局勢中立於不敗之地，也才能維持中華民國的和平、民主與繁榮。