政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為郝龍斌槓上卓伯源！　游淑慧：他2024百分之百支持藍白合

▲▼郝龍斌 王金平 聯訪 施明德 我只帶來信心 新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前彰化縣長卓伯源今（4日）宣佈參選國民黨主席，並以「藍白不會郝」為題，公開「勸退」還未宣布參選黨主席的前台北市長郝龍斌，「如果藍白交給郝主席，容我說一句刺耳的話，藍白不會好，2026、2028都不會好！」台北市議員游淑慧表示，黨內選舉刀光劍影，更是駭人，卓伯源今天提到2024的藍白分裂過程，但他難道不知道當時馬英九前總統苦心在促成藍白合協議時，郝龍斌是百分百支持嗎？還是認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度？

游淑慧曾是郝龍斌擔任台北市長時的重要幕僚，她今天直言，之前她在節目上曾說，個人不喜歡參加黨內選舉就是因為同志相殺的經驗和痛苦，跟民進黨攻防，可以直球對決、毫不膽怯，但面對黨內互打，珍惜同志情的郝龍斌前市長總是希望黨和萬事興，所以常是挨打那一方。

游淑慧透露，郝前市長都還沒決定，這幾天她在藍營社群已經看到有系統的攻擊，一頂一頂的帽子扣下來，心驚膽跳、太恐怖了。

游淑慧說，之前民眾黨黨主席改選時，國民黨選擇祝福和不介入，等黃國昌出線後，國民黨即伸出友誼雙手，即便民進黨不斷挑撥黃國昌過去怎麼罵國民黨，國民黨依然看現在、看未來。但到了國民黨選黨主席，民眾黨也一樣保持祝福和沒介入，結果反而國民黨同志自己要拿民眾黨當藉口、拿來砍自己人？

游淑慧說，卓伯源今天提到2024的藍白分裂過程，但他難道不知道當時馬英九苦心在促成藍白合協議時，郝龍斌是百分百支持。卓伯源淡出國民黨第一線攻防多年，游淑慧坦言，自己對這位前輩比較不熟悉，或許他在推動藍白合中有比較多貢獻和角色，或許他認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度。

最後，游淑慧強調，在野合作路線是誰當黨主席都不會變，合作的態度當然是互相尊重、互相體諒，但此外也不要忘了對國民黨更重要的，其實是讓自己改革更好。726、823才剛落幕，國民黨黨主席選舉是選出黨自己的CEO，不用急著上演黨內互打，讓民進黨看笑話。

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手

郝龍斌游淑慧國民黨卓伯源黨主席

