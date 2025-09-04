「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

▲民進黨發言人韓瑩（右）、中國事務部主任吳峻鋕（左）召開記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

前國民黨主席洪秀柱等人出席中共九三閱兵，國民黨僅表示尊重。而今（4日）國民黨內也有黃復興黨員到黨部外抗議，喊話「國民黨什麼都好，缺一個反共的黨主席」。民進黨發言人韓瑩、中國事務部主任吳峻鋕召開記者會痛批，國民黨與侵略者同站一列，「洪秀柱在天安門看到的軍隊，絕大部分矛頭指向台灣，台灣人民情何以堪？」就連國民黨最鐵桿的黃復興成員，都發起「清黨」運動，現在要競選國民黨黨主席的人，也應該說清楚立場為何。

韓瑩指出，看到前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵畫面感到相當悲哀，不僅打臉十年前的自己，且國民黨竟只回應只要不違法都尊重，國民黨不譴責前主席、現任中央委員等親共行為，不開除黨籍，還切割說尊重？國民黨現在是否已明確「不反共」？真正在落實「兩岸一家親」？

韓瑩又說，國民黨現在明目張膽配合中共統戰，這樣的行為就是叛國，讓先前捍衛家園的中華民國國軍，還有國民黨先烈們情何以堪？現在就連國民黨最鐵桿的黃復興成員，都發起「清黨」運動，抗議現在的親共行徑，更直指「國民黨就缺一個反共的黨主席」，對此韓瑩呼籲現在要競選國民黨黨主席的人，說清楚到底要不要反共？

韓瑩表示，國民黨一邊相挺侵略者，一邊在國會刪減國防預算，大玩兩面手法，還敢說最挺國軍？數據會說話，2025年國防預算刪凍比例達史上最高的17.42%，國防追加減預算刪減1.2億，國民黨這些行徑就是進一步要弱化國防掏空台灣。

吳峻鋕則說，國民黨任由中共篡改抗戰史，從課本裡的八年抗戰改成十四年抗戰，以及將有簡體字的五星紅旗抗戰勝利紀念章頒給國民黨老兵，這些都是中共有意識要強調共產黨在抗戰中的中流砥柱。吳峻鋕強調，國民黨的毫無反應，任由話語權的奪取，就是不反共的最大象徵。

吳峻鋕痛批，朱立倫和國民黨，過去有這麼多如馬英九，很多國民黨籍的人前往中國，跟中共的高官見面，面對中共的篡改歷史及近年來不斷出現的灰色入侵，有當面向中國抗議過嗎？國民黨人不敢抗議，就是國民黨沒有要真心誠意的要替台灣人說話，要替中華民國說話，要替這些抗日的先烈們說話。