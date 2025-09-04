多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

▲國民黨限量推出「萊爾校長」紓壓球，為大罷免期間遭司法起訴的黨工募款。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨8月中推出「萊爾校長」CF後，不僅在網路上迅速爆紅，也為民進黨第二波大罷免敲起失敗喪鐘。國民黨今（4日）召開記者會宣布將「萊爾校長」實體化，只要捐款就可獲得「萊爾校長紓壓球」，幫國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源，而不及籌措部分，則由國民黨主席朱立倫全部買單。

國民黨先前深陷「幽靈連署案」，造成多名涉案黨工被抓，光是台中市黨部就有3名黨工認罪。國民黨副發言人康晉瑜表示，推出「萊爾校長」紓壓球募款小物，是要集結眾人力量，幫遭司法迫害的國民黨黨工募集司法資源，捍衛司法獨立公正性，也呼籲執政的民進黨停止任何政治力介入司法。他說，「萊爾校長」CF引發二創風潮，如今實體化為「萊爾校長」紓壓球募款小物，是要結合線上創意與現下募款活動，把年輕人創意實體化，創造IP宇宙。

不過，康晉瑜也強調，若推出「萊爾校長」紓壓球募款小物後，仍有籌措不足的司法資源與款項，黨主席朱立倫仍會全部買單。

國民黨發言人楊智伃則說，「萊爾校長」紓壓球限量3千顆，分三波募款獲贈：第一波9月17至23日捐款726元以上送1顆，第二波9月24日至10月9日捐款823元以上送1顆，第三波 10月10日起每捐款1450元以上送1顆。其中第一波與第二波募款金額訴求兩波大罷免投票日726與823，第三波募款金額則揶揄綠營網軍1450稱號。

楊智伃表示，呼籲藍白陣營支持者，只要對現況不滿意，覺得不知道「萊爾校長」在做什麼，就捐款一起守護正義與身心靈健康，一起來紓壓，每顆「萊爾校長」紓壓球都是守護司法正義的行動力量，捏一捏心理就會蠻好受的。

國民黨發言人鄧凱勛表示，在萊爾校長領導下，每個台灣人民、中小企業都過得非常辛苦，壓力很大，就是需要紓壓，「萊爾校長」紓壓球輕巧好捏，隨身紓壓，限量收藏，送禮自用兩相宜，歡迎大家募款「捏爆萊爾校長」。

鄧凱勛諷刺，當發現司機大路、正確的路不走，都繞路走些崎嶇小道；或是老闆交辦專案從頭到尾大失敗，指手畫腳、出謀劃策的老闆不扛責，要你辛苦、委屈扛鍋，就需要1顆「萊爾校長」紓壓球。

楊智伃表示，支持黨工、捍衛正義從1顆紓壓球開始，數量有限，售完為止。不過紓壓球還在打樣中，後續訊息將在國民黨官方臉書公布。