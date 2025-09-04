赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩　國安部揭間諜「情控四部曲」

▲兩人「交往期間」的郵件內容。（圖／翻攝自微博）

中國大陸一名18歲的男同學小哲先前作為一名交換生，赴台灣某大學上學，期間認識一名大他16歲的「學姐」，在對方的溫柔攻勢下，兩人順利交往。小哲極度信任「學姐」回到大陸後，在女方循循善誘下，外洩了近百件國家機密。

據《北京日報》報導，中國國家安全部（以下簡稱國安部）4日公布一起近百件國家機密遭外洩的案件。18歲的小哲以交換生身分赴台灣某大學交流學習。在一次「偶然」的聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近小哲，並對其頻頻示好。

接下來的日子，「學姐」有意營造曖昧氛圍，常常約小哲逛街、吃飯。於是，漂泊在外的小哲越來越依戀「學姐」，很快就和「學姐」墜入愛河。

小哲回到大陸後，順利進入一家涉密重點實驗室工作。期間，「學姐」不時以情侶查崗為名，讓他拍攝實驗室現場照片，或是以關心學業為由，讓他「分享」最新學術研究成果。漸漸地，索取的資料從簡單資訊，變成了具體實驗數據、機密科研資料。

當小哲逐漸察覺異常，欲與「學姐」分手時，卻被對方以其已經洩密相威脅，在威脅與恐嚇下，小哲只能硬著頭皮繼續踏上這條不歸路。

報導指出，後經國安部查明，所謂的「學姐」實際上，是境外間諜情報機關人員，比小哲大了整整16歲，她用盡手段引誘小哲，以「愛」之名，對小哲實施控制，就是為了獲取情報。

調查人員指出，小哲總共提供「學姐」涉及中國防軍工領域近百份情報，收取報酬4.5萬元（人民幣），面對從天而降的「溫柔陷阱」，小哲沒能逃出圈套，最後身陷囹圄。 整個「戀情」都是精心設計的情報操控SOP，小哲也因間諜罪入獄。

間諜滲透手法通常是「情感操控四部曲」，

一、鎖定目標：專挑涉世未深的海外留學生、涉密崗位的新人。

二、情感投資：利用孤獨感製造『緣分』，假裝製造出一見鍾情的假象，快速建立信任。

三、逐步試探：從日常資訊過渡到敏感資料，降低受害者警覺性，並加深「熱戀關係」，瓦解對方心防。

四、把柄脅迫：以證據要挾長期合作，切斷退路。