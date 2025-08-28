赴美留學注意！川普政府擬推簽證新規　學生最長4年延長有條件

▲美國計劃縮短學生、文化交流及媒體簽證的期限。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府收緊合法移民政策，依據27日發布的擬議法規，計劃大幅縮減國際學生、文化交流人員及媒體記者的簽證有效期限，其中留學生簽證效期不得超過4年。

路透報導，現階段的國際學生（F簽證）、交流訪客（J簽證）、媒體人員（I簽證）皆原本可依學習或工作時間彈性延長停留，但擬議新規改為固定期限，學生及交流訪問簽證最長4年，記者簽證從數年限縮至240天，中國籍記者為90天。

簽證到期後，持有者必須主動申請延期，公眾將有30天時間對此案提出意見。另據美媒Politico引述國土安全部的說法，若外國學生（即F簽證持有者）必須定期接受國土安全部評估審查，才能在美國停留更長時間。

官方數據顯示，全美2024年約有160萬名F簽證國際學生，且在2024財政年度（自2023年10月1日起）共計核發35.5萬份交流訪問及1.3萬份媒體簽證。

川普政府表示，新制旨在加強對簽證持有人在美期間的監督與管理。這類提案並非首次出現，川普第一任期就曾提出類似提案，但遭國際教育組織NAFSA反對，拜登政府2021年上任後撤回。

在此之際，依據美國公民及移民服務局（USCIS）在8月22日備忘錄，川普政府將重啟停滯多年的美國公民身分申請人的「社區核查」（Neighborhood Checks），可能包括與入籍申請者的鄰居及同事進行交談，檢核居住狀況、道德品格等。