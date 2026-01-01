澳洲譴責解放軍圍台軍演　中方已提嚴正交涉「停止縱容台獨」

▲中方回應澳方涉台聲明，澳方有關聲明顛倒黑白混淆是非，中方已提嚴正交涉。（圖／翻攝東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

針對澳洲外交部於2025年12月31日發聲明譴責解放軍環台軍演，必且警告會「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲使館發言人今（1）日強烈譴責澳方聲明顛倒黑白、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

中國駐澳使館今（1）日答記者問，回應「2025年12月31日，澳洲外交貿易部發表聲明，就中方近日在台灣附近開展軍事演習表達關切，中方對此有何評論？」

發言人指出，澳方有關聲明顛倒黑白、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉，中國外交部發言人也已就此表明中方嚴正立場。

發言人表示，近日，美國違反一個中國原則、中美三個聯合公報和美領導人所作承諾，宣佈向中國台灣地區大規模出售武器，助長「台獨」分裂勢力“以武謀獨”“倚美謀獨”的氣燄，正把台灣變成「火藥桶」「彈藥庫」。

發言人痛批，「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，才是最大的單方面改變台灣海峽現狀的行為，才是「地區和平破壞者」「危機製造者」「戰爭煽動者」，才應該受到各方譴責。

發言人進一步說，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國人民解放軍有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

最後，發言人指出，「一個中國」是中澳關係的政治基礎。中方強烈敦促澳方恪守政治承諾，停止干涉中國內政，停止縱容「台獨」分裂行徑，為中澳關係健康穩定發展營造良好環境。