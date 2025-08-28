　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲駭客。（圖／CFP）

文／中央社台北28日電

根據美媒華爾街日報報導，與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（Salt Typhoon），活動目標涉及80個國家與約600家公司，波及全球的範圍遠超過調查人員最初的了解。

據華爾街日報報導，美國聯邦調查局（FBI）網路安全部門最高官員Brett Leatherman在一次採訪中說，這次入侵的範圍讓中國情報人員有可能監視美國公民的私人通信，並追蹤他們在全球的活動。該機構估計，入侵者可能獲取了超過100萬條通話記錄，並將超過100名美國人的電話和短信作為攻擊目標。

他說：「這是我們在美國見過後果最嚴重的網路間諜入侵事件之一。」

報導指出，這場「鹽颱風」行動至少可以追溯到2019年，但直到去年才被美國當局發現。

Leatherman表示：「如果你能夠在全球範圍內竊取類似資訊，就可以匯總這些數據，從而了解到一幅截然不同的情報圖景，這與只攻擊和入侵一個國家所能獲得的情報大不相同。」

報導指出，美國聯邦調查局已通知約600家公司，稱該間諜活動已對它們表現出某種興趣，原因包括這些公司的商業關係和網路漏洞。在一些國家，電信網路遭到了不同程度的入侵；而在另一些國家，入侵程度尚不清楚。

北京否認參與該行動，並指美國間諜機構和網路安全公司秘密合謀，羅織虛假證據陷害中國。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美國並未拿出確鑿可靠的證據，證明「鹽颱風」與中國政府有關。中國堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

網速太慢了！14歲男打遊戲「氣」進醫院　醫嘆：一個月遇30例

「九三閱兵」沒西方政要出席　陸外交部：是為了銘記歷史

閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

731部隊大量投入鼠疫菌！　他嘆：細菌戰倖存者又被做活體實驗

陸商務部：貿易談判代表李成鋼將赴華府

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

網速太慢了！14歲男打遊戲「氣」進醫院　醫嘆：一個月遇30例

「九三閱兵」沒西方政要出席　陸外交部：是為了銘記歷史

閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

731部隊大量投入鼠疫菌！　他嘆：細菌戰倖存者又被做活體實驗

陸商務部：貿易談判代表李成鋼將赴華府

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

大陸熱門新聞

單身男花百萬4天閃婚　竟發現妻黑歷史

又双叒叕來了！北京再度遇暴雨

北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身天安門！

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」 「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌

陸28歲美女「抗癌網紅」離世 考上空姐卻患上全球僅400例罕病

生前轉「殺妻新聞」　美人妻遭老公砍死

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議 領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

11歲自閉女遭性侵　生母求情全力護繼父

淨利大減89%！美團「外賣大戰」元氣大傷

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

更多熱門

相關新聞

750萬筆學生個資遭駭　補習班花3萬買檔案

750萬筆學生個資遭駭　補習班花3萬買檔案

全國750萬筆學生資料遭駭客盜賣案件當年震驚社會，主謀蔡男與駭客柴男、張男均遭判刑。而台中也有補習班業者陳男被查出，以總計3萬4400元向蔡男購買多筆中部學生資料。台中地院近日審結，依成年人故意對少年犯非法搜集個資罪，處有期徒刑5月、緩刑2年，全案還可上訴。

浙江駭客攻擊台灣企業、醫院及學校　犯罪關係圖曝

浙江駭客攻擊台灣企業、醫院及學校　犯罪關係圖曝

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩

美軍機密賣中國　華裔水兵恐判無期

美軍機密賣中國　華裔水兵恐判無期

台日簽備忘錄！防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

台日簽備忘錄！防中國間諜「趁台灣有事」混進日本

關鍵字：

駭客鹽颱風間諜

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面