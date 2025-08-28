美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

▲駭客。（圖／CFP）



文／中央社台北28日電

根據美媒華爾街日報報導，與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（Salt Typhoon），活動目標涉及80個國家與約600家公司，波及全球的範圍遠超過調查人員最初的了解。

據華爾街日報報導，美國聯邦調查局（FBI）網路安全部門最高官員Brett Leatherman在一次採訪中說，這次入侵的範圍讓中國情報人員有可能監視美國公民的私人通信，並追蹤他們在全球的活動。該機構估計，入侵者可能獲取了超過100萬條通話記錄，並將超過100名美國人的電話和短信作為攻擊目標。

他說：「這是我們在美國見過後果最嚴重的網路間諜入侵事件之一。」

報導指出，這場「鹽颱風」行動至少可以追溯到2019年，但直到去年才被美國當局發現。

Leatherman表示：「如果你能夠在全球範圍內竊取類似資訊，就可以匯總這些數據，從而了解到一幅截然不同的情報圖景，這與只攻擊和入侵一個國家所能獲得的情報大不相同。」

報導指出，美國聯邦調查局已通知約600家公司，稱該間諜活動已對它們表現出某種興趣，原因包括這些公司的商業關係和網路漏洞。在一些國家，電信網路遭到了不同程度的入侵；而在另一些國家，入侵程度尚不清楚。

北京否認參與該行動，並指美國間諜機構和網路安全公司秘密合謀，羅織虛假證據陷害中國。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美國並未拿出確鑿可靠的證據，證明「鹽颱風」與中國政府有關。中國堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪。