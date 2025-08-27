入境被關逾80小時　中國使館示警留學生「慎選美國這機場」

▲休士頓喬治·布希洲際機場，傳出中國留學生入境被盤查的事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中國駐美大使館25日深夜發布聲明指出，多名中國留學生在休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）入境時，遭到美國海關「無端盤查與滋擾」，甚至有人被拘留超過80小時後強制遣返，提醒留學生多加注意。

根據聲明，現在正值美國高中開學季，中國留學生入境美國也進入高峰期，卻發生「數名中國留學生遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達80多個小時」的情況，近期甚至增加了社群媒體審查，嚴重損害中國留學生的合法權益。

中國駐美大使館提醒留學生，謹慎選擇自休士頓的喬治·布希洲際機場入境，並且提醒準備好有效護照及簽證、勿攜帶違禁品，注意入境規定，並且客觀理性配合與應對。

若遇到不公平待遇，應記下執法人員資訊，並且保留相關文件，聯繫駐美使領館求助，或事後透過主管部門美國海關及邊境保衛局（CBP）官網投訴。如果入境受阻，也可協商申請中止入境程序，避免留下被拒絕入境與遣返紀錄。

中國駐美大使館表示，已經對此向美方提出嚴正交涉，要求停止針對中國留學生的選擇性執法行為。

2020年起，美國對中國留學生執行更嚴格審查，特別針對理工科、醫學領域學生詳細詢問研究內容、實驗室情況，並且追問是否為共產黨員、家庭背景及獎學金來源等敏感問題，甚至頻傳學生被要求解鎖手機，檢查微信聊天紀錄。中國外交部發言人多次在公開譴責美方做法是「政治迫害」和「赤裸裸的霸凌行為」。