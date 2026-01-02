快訊／18縣市低溫特報！台中以北「非常寒冷」10度以下

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象署今（2日）下午4時28分針對18縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今下午至明（3日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：02日下午至03日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣

＊黃色燈號(寒冷)：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣



▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北部高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

明天周六仍受強烈大陸冷氣團影響，周日隨著強烈冷氣團減弱，氣溫明顯回升，不過下周一之後另一波強烈大陸冷氣團南下，溫度逐步下滑，下周三到下周四在冷空氣影響下，中部以北、宜蘭低溫約10到12度，其他地區13到15度，中南部日夜溫差大。

資料來源：氣象署