突破歐洲關稅壁壘！陸汽車2025年銷量創新高　11月市佔創12.8%

▲大陸電動車在歐洲賣爆，市佔率創歷史新高！（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

儘管面臨歐盟關稅壓力，大陸車企今年在歐洲市場的擴張勢頭依然強勁。據外國研究機構Dataforce數據顯示，11月份，大陸汽車品牌在歐洲電動車市場的份額達到創紀錄的12.8%。

綜合《新浪財經》、《金融界》今2日報導，面臨歐盟高額關稅壓力，大陸汽車品牌在歐洲市場依舊展現出驚人的成長實力。研究機構Dataforce的數據指出，截至2025年11月，大陸品牌在歐洲電動車市場的份額已首度達到12.8%，創下歷史新高。

值得注意的是，混合動力車型的表現更為強勁，在涵蓋歐盟、歐洲自由貿易聯盟及英國市場的統計中，其市佔率已直接突破13%。這份數據顯示，大陸車企正透過多元的動力佈局，在歐洲電動化市場達成全面突圍。

個別市場中，英國的表現最為亮眼。2025年前11個月，大陸汽車品牌在英國的銷量累計達18.78萬輛，對比去年同期實現了翻倍成長。

報導引述分析師Matthias Schmidt大膽預測，大陸製造商2025年在英銷量有望衝破20萬輛，市場份額極大機率穩住在10%的水準。這意味著在英國境內，每售出10輛新車就有一輛來自中國品牌。同樣的擴張勢頭也在西班牙與挪威上演，即便綜觀整個西歐市場，大陸汽車的市場份額也已推升至6%的歷史頂峰。

中國品牌之所以能在貿易壁壘下逆勢增長，主要歸功於靈活的經營策略。報導指出，以比亞迪、上汽集團、奇瑞、長城及零跑科技為首的企業，在應對歐盟2024年末加徵的額外關稅時，選擇了大幅度自行吸收相關稅費。同時，車企將業務重心轉向不受新關稅影響的領域，例如混合動力車型以及非歐盟體系的英國市場。

此外，透過與本土企業的戰略合作也成效斐然，例如零跑汽車在與Stellantis NV合資的支持下，截至10月的歐洲銷量飆升超過4000%；奇瑞旗下的Omoda品牌同期銷量增幅也達到1100%。

面對大陸車企在電動化領域的凌厲攻勢，歐洲本土製造商正陷入苦戰，並開始遊說放寬淘汰傳統燃油車的相關規定。目前歐盟官員已提議放棄2035年禁止銷售新燃油車的原定計劃，反映出歐洲汽車業在能源轉型壓力下的集體焦慮。

事實上，大陸車在歐洲的售價並不便宜，加上關稅影響，競爭環境理應更為不利，但歐洲消費者對其喜愛程度不減反增，足以證明產品力已獲得市場認可。