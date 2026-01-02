美日等國批評解放軍軍演　陸國防部：打著和平的幌子禍亂台海

▲解放軍軍演。（圖／翻攝東部戰區）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區日前舉行「正義使命-2025」演習，被美、日、澳、菲等多國批評。對此，中國大陸國防部發言人張曉剛表示，絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。

張曉剛提到，中國人民解放軍東部戰區成功組織「正義使命-2025」演習，全面檢驗任務部隊一體化聯合作戰能力，充分展示打獨促統、反制干涉的強大實力，鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞。

▼大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）



張曉剛指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。解放軍位台島周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議。台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持。

張曉剛強調，「沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。」

張曉剛說，有關國家和機構應嚴格恪守一個中國原則，停止對台獨勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事；希望廣大台灣同胞切實認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性和危害性，防止被台獨勢力蒙蔽裹挾，切實維護好自身安全福祉和中華民族根本利益。

張曉剛還說，「中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀獨挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整。」