台北101蓋好前「跨年夜在做什麼？」　網想起2000年：人潮不輸101

▲2026台北101跨年煙火（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每到12月31日，許多人都會聚集在101大樓附近跨年、看煙火，相當熱鬧。不過就有網友不禁好奇，台北101是在2004年才正式完工並啟用，那在此之前，大家跨年夜都在做什麼呢？貼文曝光後，引起網友討論。

網友好奇：台北101蓋好前「跨年夜在做什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「101蓋好前的跨年都在幹嘛」為標題發文，提到台北101是在2004年啟用的，同時也是同年才開始放煙火，不知道大家有沒有印象，2004年以前的跨年夜，都在做些什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「路上沒車，玩仙女棒」、「更早之前連跨年這詞都沒有」、「在家看綜藝節目吧」、「以前跨年沒這麼盛行，20年前開始瘋跨年」、「101前數年就有跨年晚會了好嗎？哪裡是101後才有，只是101後煙火在101」、「以前跨年就純跨年，後來變成一定要演唱，到現在每個縣市都找一堆藝人演唱」。

網友對2000年跨年夜印象深刻

也有網友表示，「我記得以前有新光三越跟美麗華」、「市政府那邊會有演唱會一起倒數」、「廣場啊」、「2000年有去市政府跨年，超多人，不輸101人潮」、「我2000年就有去台北參加跨年了。在台北市政府，記得1999年就有了」、「千禧年那年在中正紀念堂」、「以前都在中正紀念堂廣場」。

延伸閱讀：「台灣第一場跨年晚會」是什麼時候？ 帶你看台北101跨年煙火演進史