拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

▲休士頓喬治·布希洲際機場，近期頻傳中國留學生遭審訊或遣返的事件



記者吳美依／綜合報導

中國一名22歲顧姓學生，持有效簽證準備前往休士頓大學（University of Houston）攻讀哲學碩士學位，卻在入境美國時，遭海關拘留審問36小時，最終被強制遣返，並且5年內禁止入境，求學之夢瞬間破碎。

顧同學搭了29小時飛機後抵達休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），卻在入境時被帶入小房間審問，隨身行李被搜查，電子設備也被沒收，重點審問他與中國共產黨的關聯。

儘管顧同學澄清未接受中國政府資助，父母雖為黨員，但自己沒有入黨，僅為共青團成員，而且幾乎所有中國年輕人都有加入該組織，卻仍被通知遣返，沒有具體理由。

顧同學文件齊全，已經拿到全額獎學金，而且準備就讀人文學科，而非更有爭議的科技領域，此前還曾在康乃爾大學交換一學期，一切都很順利，未料這次被海關審問一共3輪、長達10小時之久。

▲美聯社指出，顧同學文件齊全，卻仍遭遣返。



顧同學回憶，小房間溫度很低、燈火明亮，自己既緊張又寒冷，以至於不斷發抖，「很多事情在我腦海裡打轉。現在我要被遣返了，我未來該怎麼辦？」他正考慮提出申訴，但程序可能耗時數年，花費數千美元。

《美聯社》指出，顧同學是抵達美國時被遣返或面臨嚴厲審問的中國學生之一，此情況不僅招致北京強烈抗議，也顯示出川普政策變化的不確定性。

川普先前放話撤銷中國留學生簽證，最近又宣稱歡迎數十萬中國學生來美，「但我們也會審查並且謹慎行事。」儘管如此，官員對於攻讀量子運算與人工智慧等敏感科技領域的學生，以及他們與中國政府及解放軍的可能關聯，依然抱持懷疑態度。一些議員甚至希望完全禁止中國留學生。

▲顧同學在休士頓大學攻讀碩士的夢想破碎。



中國駐美大使館證實，已接獲超過10名中國學生或學者通報，在入境時遭到審問、騷擾或遣返，一些人被帶到小房間長時間審訊，重複詢問與學術工作無關的問題，被迫在寒冷房間等待很長一段時間，一些人甚至被拘留超過80小時。

中國駐美大使館指出，這些學生或學者被遣返的理由包括簽證問題、可能危害美國國安，批評「美方頻繁對中國學生及學者進行歧視性、政治性、選擇性執法」。

事實上，中國駐美大使館8月25日深夜就曾發布聲明指出，多名中國留學生在休士頓喬治·布希洲際機場入境時，遭到美國海關「無端盤查與滋擾」，甚至有人被拘留超過80小時後強制遣返，提醒留學生多加注意。

不過，目前尚無確切數據顯示，多少持有效簽證的中國學生在機場遭到遣返。白宮與美國海關邊境保護局（CBP）未回應媒體置評要求。

