川普為「開放60萬中國留學生」辯護：中國真的付給我們很多錢

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普）近日公開捍衛自己核准發放60萬張中國學生簽證的決定，該決定日前引發共和黨內「讓美國再次偉大」（MAGA）派系支持者的反彈。他強調，拒絕中國學生入境是對中國的侮辱，而且接納這些學生有助於美國經濟與中美關係的穩定。

川普在接受右翼媒體Daily Caller訪問時表示，「我和習主席關係良好，我認為對一個國家說『不准你們的學生來』，是一種侮辱。」他補充說，「中國目前付給我們很多錢，真的很多錢。」

美國國務院近日宣布，這60萬張學生簽證將在未來兩年內陸續發放，與過去年度水準相當。此舉被視為川普政府自美中貿易戰以來，少數對北京態度較為溫和的動作之一。川普強調，這項政策無意作為中方讓步的交換條件，「我只是覺得這是對的事，與其他國家交好是好事，尤其是擁有核武的大國。」

部分共和黨盟友卻對此表示困惑與不滿，福斯新聞主持人英格拉漢（Laura Ingraham）在節目上說，「我完全無法理解，這等於是拿走了60萬個美國孩子的機會。」右翼行動派人物羅默（Laura Loomer）也在社群平台X上抨擊，「沒有人，重申一遍，沒有人希望看到60萬個更多的中國『學生』，也就是共產黨間諜，來到美國。」

事實上，美中關係近年陷入僵局，美方對中國科技與教育領域的疑慮與日俱增。今年5月，國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示將「積極」撤銷具中共背景或攻讀敏感領域的中國學生簽證，當時正值雙方貿易戰升溫之際，川普政府亦持續祭出關稅作為施壓手段。