時隔6年舉行「習金會」　金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

▲時隔六年「習金會」下午在北京登場，會場中央擺放荷花，諧音象徵「和平」 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中國大陸官媒《央視》稍早釋出最新消息，中共中央總書記、國家主席習近平今（4日）在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動的朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。習近平與金正恩時隔六年再相見，金正恩說，再次見到習近平，感慨萬千，並且強調中朝友誼長存，「首次」提及朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場。

中國大陸昨天3日剛舉行「九三大閱兵」順利落幕，習近平於今天4日在北京人民大會堂會見金正恩，《央視》也十分罕見釋出兩人會面談話，不論是習近平，尤其是金正恩發言全程上「中文字幕」，過去播報外國領導人新聞也十分少見這樣呈現方式。

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝 央視）

過去《央視》新聞呈現都是主播旁白播報外國領導人談話重點，或是短暫片段，這次《央視》一口氣釋出兩則影片，顯示大陸方面高度重視「習金會」，值得關注，習近平今天在大會堂會見多國領導人，會談現場中間擺放都是當季的盆景荷花，諧音象徵「和平」，也呼應習近平閱兵時強調「珍愛和平」主基調。

根據《央視》釋出第一段影片，習近平說，「很高興時隔六年再次與金正恩總書記同志會晤。2019年6月，我對貴國進行國事訪問，所到之處無不感受到中朝一家親的濃厚氛圍。莊嚴的中朝友誼塔、壯觀的大型團體操表演、熱情的朝鮮人民都給我留下了深刻的印象。」同時，金正恩邊聽邊叫邊點頭。

金正恩則回應，「時隔六年再次見到總書記同志，我真是感慨萬千。這六年來中國發生了翻天覆地的變化與發展，讓我深受觸動。而讓我更加深切體會到的是，始終未曾改變的朝中兩國人民之間的深厚友誼。縱然世界風雲變幻，但這份友誼永遠不會改變。」

《央視》第二則影片釋出，習近平說，「你這次來華是對中方舉辦紀念活動的有力支持，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。中朝友誼源遠流長。兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有共同的理想信念和奮鬥目標。面對變亂交織的國際形勢，中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，有力推動各自社會主義事業向前發展，共同促進地區和平穩定和發展繁榮。」

金正恩說，「習近平總書記同志親切地邀請我參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的紀念活動，這讓我深受感動。此次紀念活動隆重盛大，在舉世矚目下取得了圓滿成功。中國的慶典也是我們的喜事，紀念活動不僅彰顯中國共產黨和中國人民為世界和平與穩定英勇奮鬥的歷史功績，也彰顯了中國的重要國際地位和影響。對此，我就像自己的事情一樣感到十分高興。」

▲金正恩時隔六年訪華，再見習近平感慨萬千 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《新華社》報導，習近平指出，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。金正恩總書記來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。

習近平先祝賀北韓勞動黨（陸稱朝鮮）成立80週年，強調中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，北韓社會主義建設不斷取得新成就。中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變。中方將一如既往支持北韓走符合本國國情的發展道路，不斷開創朝鮮社會主義事業新局面。願同朝方加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互瞭解和友誼。密切各層級互動，開展各領域務實合作。

習近平強調，面對前所未有的全球性挑戰，我先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，得到朝方積極支持和響應。中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

金正恩表示，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動隆重盛大、舉世矚目，展現了中國維護世界和平的堅定決心，彰顯了中國的重要國際地位和影響。「朝中老一輩領導人在抗日戰爭中結下了深厚情誼，我們有義務代代傳承。無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願。」

▲根據大陸官媒釋出報導，金正恩「首次」針對台灣問題表態支持一中政策 。（圖／翻攝 央視）

金正恩強調，朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整，感謝中方長期以來堅定不移支持朝鮮社會主義事業並給予寶貴支持和幫助。」

金正恩指出，朝方願同中方密切兩黨兩國各層級交往，開展黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，助力朝鮮黨和國家建設事業發展。願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果。朝方贊賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

報導還指出，當天晚上，習近平同金正恩小範圍茶敘並宴請。蔡奇、王毅參加上述活動。