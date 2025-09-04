　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平、普丁聊器官移植後　美國會火速推法案強制揭露＋重罰制裁

▲▼中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁近日共同出席北京反法西斯抗戰80周年大閱兵時，談及「器官移植」與「長生不老」的對話後，引起世界議論。對此，美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）4日隨即呼籲參議院，立即批准他在眾議院已通過的《2025年制止強迫器官摘取法案》，條文內容直接點名，應強制揭露中國強迫器官摘取及器官販運情況，並設嚴厲刑罰制裁。

對於習近平、普丁私底下談及「器官移植」、「長生不老」的話題，因現場收音播送至全世界後，引起各界高度議論。普丁的翻譯官以中文向習近平表示，「人體器官可以不斷移植。活得越久，身體就越年輕，甚至可以達到長生不老」；而習近平則回應，有人預測本世紀人類可能活到150歲。

對此，美國聯邦眾議員史密斯表示，美國必須立即採取行動，終止殘忍的強迫器官摘取行為。他表示，這段「隨意、幾近閒聊」的對話，凸顯美國必須果斷且迅速調查，且終結強迫器官摘取的野蠻行徑，「這樣陰險的對話應該成為一記警鐘。我要對參議院同僚說，美國必須立即且堅決行動」。

由於史密斯過去長期致力於揭露與制止強迫器官摘取，他曾多次提出相關法案，以便美國能嚴懲器官掠奪者，並在犯罪發生前加以遏止。他指出，自己所推動的《2023年制止強迫器官摘取法案》與《2025年制止強迫器官摘取法案》，均獲得眾議院跨黨派壓倒性支持通過，前者在2023年3月以413票對2票通過，後者則於2025年5月以406票對1票通過。

根據史密斯在今年5月的眾議院會議上，概述《2025年制止強迫器官摘取法案》的主要條文，包括：修訂《1961年對外援助法》，要求對任何被總統認定資助、支持或協助強迫器官摘取或器官販運的人士，實施嚴厲制裁。

條文內容更直接點名「中國」。其條文指出，應強制提交全面報告，揭露各國，特別是中國所發生的強迫器官摘取及器官販運情況；也要設立嚴厲刑罰，包括最高25萬美元民事罰款，以及最高100萬美元刑事罰款與最長20年監禁，同時實施制裁措施，凍結資產、禁止相關交易，並使涉案人士不得入境美國、無法獲得簽證。

