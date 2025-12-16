　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力成立2026選對會　目標議員席次翻倍、竹竹苗組議會黨團

▲▼時代力量舉辦 支持監管雲入法 讓真相說話 記者會 王婉諭 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量14日指出，已於日前成立2026年選舉對策委員會，並於12日召開會議，推選王婉諭主席擔任召集人，決策委員周偉航、資深媒體人莊豐嘉、台灣青年世代共好協會理事長張育萌、雪谷南榕法律事務所李宣毅律師、工運人士林佳瑋擔任選對會成員，就2026選舉提名時程、選舉策略做廣泛討論。除與其他小黨、無黨籍夥伴合作外，時代力量2026年目標，就是要讓議員席次倍增、並且在竹竹苗成立議會黨團。

王婉諭會中提出，要從紮根地方，重新擦亮第三勢力招牌，讓人民在2026年選舉有不猶豫的選擇，除了與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進、及無黨籍夥伴共同合作外，也將推出清廉優質的人選，絕對會讓選民眼睛為之一亮。王婉諭也指出時代力量2026年的目標，就是要讓議員席次倍增、並且在竹竹苗成立議會黨團。

王婉諭強調，時代力量正積極蓄積能量，審慎評估縣市首長佈局的可能性。除了挖掘黨內人才，也向社會各界廣發英雄帖，力拚地方執政機會，期許能藉此擴大本土陣營的社會基礎，為選民提供更優質的政治選擇。

林邑軒也提到，過去時代力量較少參與鄉鎮市民代表的選舉，這次將會重點佈局，扎根政治末梢，從基層改變政治，希望可以讓代表席次大幅成長。

林邑軒說明，時代力量2026選舉對策委員會，除了黨主席王婉諭、秘書長林邑軒為當然成員外，也邀請亦為知名政治評論員的時代力量決策委員周偉航、資深媒體人莊豐嘉、台灣青年世代共好協會理事長張育萌、雪谷南榕法律事務所李宣毅律師、工運人士林佳瑋擔任選對會成員，成員橫跨多個世代、領域，將會從社會面觸及更多群眾、人才，希望能夠為時代力量的選舉擘劃清楚藍圖。

林邑軒表示，對於時代力量的目標方向，與會委員討論熱烈、一致認同。未來選對會也會邀請社會賢達、意見領袖擔任選對會顧問，列席會議給予寶貴建議。期盼時代力量能繼續扮演忠誠反對黨的角色，擴展本土陣營的深度與廣度，更要讓民眾看見第三勢力的不同可能，在2026年大選可以再次突破，打破地方政壇的一攤死水，持續壯大進步本土陣營的影響力。

喊話府院誠實面對不副署「憲政衝擊」　時力：審慎為之

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，引起各界議論。對此，時代力量今（15日）表示，實質上，這等於總統透過行政技術行使了「否決權」，這種做法將打破長久以來的憲政慣例，具有高度風險，府院應誠實面對此舉對憲政秩序的衝擊，審慎為之。時力強調，核心問題在「裁判缺席」，總統應儘速提名大法官，藍白也應理性審查，讓憲法法庭恢復運作，是解決此刻僵局唯一的解方。

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

翁曉玲護航「助理費除罪化」　王婉諭轟：用檢討被害者的態度面對

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

