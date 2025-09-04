93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　王滬寧：珍愛和平

▲昨「九三大閱兵」之後，大陸全國政協主席王滬寧接見前國民黨主席洪秀柱一行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前國民黨主席洪秀柱不畏台灣方面壓力，昨3日前往北京出席觀禮「九三大閱兵」，今天（4）日洪秀柱一行在線民大會堂會見大陸全國政協主席王滬寧。王滬寧首先讚賞台灣嘉賓本次赴京秉持民族大義、反獨促統，接著重申習近平提出，「要共同銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平」。洪秀柱則回應，要讓世界各國知道，不能再欺凌炎黃子孫，中華民族中國人。值得一提的是，「洪王會」現場擺放盆栽是非季節荷花，十分少見，象徵「兩岸「（荷）和平」之意。

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵（簡稱九三大閱兵）昨3日在北京天安門廣場舉行，前國民黨主席洪秀柱一行，以及其他台灣嘉賓頂住台灣壓力，依舊前往北京參加「九三大閱兵」觀禮。

▼ 王滬寧接見洪秀柱一行、新黨黨主席吳成典 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨榮譽主席連戰次子連勝武也出席。（圖／記者任以芳攝）

「九三大閱兵」結束後，大陸政協主席王滬寧於今下午4點，在北京人民大會堂安徽廳接見洪秀柱與台灣嘉賓一行。大陸方面出席人員有，大陸國台辦主任宋濤，國台辦副主任趙世通、秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、聯絡局長楊毅、經濟局局長彭慶恩、聯絡局長楊毅；台灣方面新黨黨主席吳成典、台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長丁鯤華、國民黨榮譽主席連戰次子連勝武、現任親民黨黨務顧問王育誠、新黨青年軍王炳忠等十多人。

▲王滬寧接見洪秀柱拍照環節，難得兩人輕鬆幽默對話 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧與洪秀柱會見前，兩人先合影，洪秀柱關心現場台陸港媒「每個角度都拍到了嗎？」一向嚴肅王滬寧難得幽默反問「這是妳的人嗎？（指攝影以及媒體）」，洪笑說「不是」。

接著，王滬寧又說，「我看像是台灣朋友，衣服跟我們人不太一樣（指剛好沒穿西裝）。」洪回應，「所以我們要放慢一點，右邊都照了嗎？」，王笑說「右邊是我們的人（指陸媒攝影）。」最後，洪秀柱場控拍攝節奏，兩人握手快30妙，右、中、左媒體朋友都拍到照片，成為場外有趣花絮。

▲大陸全國政協主席王滬寧重申「珍愛和平」。（圖／記者任以芳攝）

到了發言環節王滬寧，他首先對台灣嘉賓到來表示熱烈的歡迎和誠摯的問候，對於秉持民族大義，堅持反獨促統的歷程表示贊賞和敬意。

王滬寧指出，大陸方面3日隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，「習近平總書記發表了重要講話強調，要共同銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創會傳承和弘揚偉大抗戰精神，莊嚴宣誓中華民族偉大復興勢不可擋，人類和平與發展的事業必將勝利。」

王滬寧說，自己在場聆聽習近平的講話，觀看了閱兵儀式，深受鼓舞，倍感振奮。這次活動也激發國際、國內的一些反應，包括激發全體中華兒女極大的民生精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強，團結奮進的昂揚奮鬥。

▲「洪王會」中間擺放非季節性盆栽荷花，強烈寓意「兩岸「（荷）和平」 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱則表示，這次受邀來參加大陸慶祝我們80週年的抗戰勝利，這是非常有意義得活動，尤其看完閱兵整個過程，尤其是閱兵，以及最先進的軍備武器，最重要是看到將士、士官、士兵們氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族保衛和平的一份決心。

洪秀柱強調，「讓我們感覺到這一次閱兵不只是一個軍力的展示，讓世界各國可以看見，從此哪一個國家不能再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人，並且身為炎黃子孫，作為中華民族中國人感到十分驕傲。

而後，洪秀柱提及當年的先烈用血肉之軀來抵擋無情侵略者，殘害中華民族3500萬的軍民同胞。提及抗戰時間，洪用陸方歷史14年來解讀那段漫長的歲月，並非我方歷史8年抗戰。

值得一提的是，大陸方面在人民大會接待各國嘉賓，包括台灣來的政要、嘉賓等，都會擺上盆栽造景，大多牡丹、天堂鳥等鮮豔的紅、粉色系。若是陸方有意思傳達訊息，現場盆飾造景將是很重要觀察點。

比如2023年6月19日下午，大陸國家主席習近平在人民大會堂會見來訪的時任美國國務卿布林肯。會見桌中央盛開的荷花，十分引人注目，當時中美正值緊張之際，頗有「以和（荷）為貴」寓意。

這次「洪王會」現場擺放的是非季節性盆景「荷花」，有十分強烈象徵寓意「兩岸（荷）和平」，同時也呼應習近平在閱兵大典發言，「共同銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平。」

▼王滬寧接見新黨黨主席吳成典、台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長丁鯤華、親民黨黨務顧問王育誠等人 。（圖／記者任以芳攝）