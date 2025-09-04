　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普丁習近平大聊器官移植、長生不老　綠委嘆：誰掌權就掌握人民器官

▲▼中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

中國昨日在北京天安門廣場舉行93閱兵，其中一段意外收音的對話掀起熱議。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩並肩步行前往天安門觀禮台時，現場麥克風意外捕捉到普丁透過翻譯提及「器官移植」與「長生不老」，習近平則回應「本世紀人類可能活到 150 歲」。對此，綠委王定宇今（4日）表示，中國這次的邪惡軸心聚會，還證明這樣的國家，誰掌握權力，誰就掌握人民的器官。不論原因為何，歷史上追求永生的獨裁者，下場都不會好的！

據《BBC》、《路透》等媒體直播影片，習近平、普丁和金正恩昨走向天安門觀禮台時，麥克風錄到普丁的隨行翻譯以中文轉述，「隨著生物科技持續發展，人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至能實現長生不老。」隨後，習近平在鏡頭外回應，「有人預測呢，本世紀呢，人可能可以活到 150 歲。」

對此，王定宇今日在臉書表示，從古至今，許多獨裁者追求長生不老，是因為掌握絕對權力太迷人，所以捨不得走？或是生前仗恃權力作惡太多，擔心身後被清算，所以不敢走？

王定宇指出，中國這次的邪惡軸心聚會，還證明這樣的國家，誰掌握權力，誰就掌握人民的器官。不論原因為何，歷史上追求永生的獨裁者，下場都不會好的！

綠委許智傑則透過自錄影片嚴厲譴責中共活摘器官的惡行，前陣子國有器官電影就是揭露中國活摘器官的血淋淋的例子，習近平、普丁竟然有這麼殘忍無情的言論，真是太可惡了。他在立法院也已提案一讀通過，推動反活摘器官相關立法，希望跨黨派委員能一起完成三讀立法，一起對抗這種反人道的罪行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王滬寧會見洪秀柱　93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

普丁習近平大聊器官移植、長生不老　綠委嘆：誰掌權就掌握人民器官

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部硬起來！修法禁房東擋申請租補、遷入戶籍　違者將開罰

遭綠控參加陸93閱兵　李德維：人云亦云大可不必

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

新青安房貸重大鬆綁　藍委：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

幕後／趙少康私下表達參選黨主席意向　朱立倫「開綠燈」盤算曝

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

普丁習近平大聊器官移植、長生不老　綠委嘆：誰掌權就掌握人民器官

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部硬起來！修法禁房東擋申請租補、遷入戶籍　違者將開罰

遭綠控參加陸93閱兵　李德維：人云亦云大可不必

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

新青安房貸重大鬆綁　藍委：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

幕後／趙少康私下表達參選黨主席意向　朱立倫「開綠燈」盤算曝

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

政治熱門新聞

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩道歉了

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

傅崐萁率25藍委訪日　國會史上最大團

更多熱門

相關新聞

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

美國總統川普曾預告，「川習會」可能在年底前實現。對於外界憂心，台灣是否可能成為美中之間的交易內容，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，目前看不出大陸國家主席習近平能夠提供什麼籌碼，讓川普願意交易台灣。

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

抹去金正恩DNA？北韓人員擦桌椅畫面曝光

抹去金正恩DNA？北韓人員擦桌椅畫面曝光

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

關鍵字：

普丁習近平王定宇許智傑

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面