普丁習近平大聊器官移植、長生不老　綠委嘆：誰掌權就掌握人民器官

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

中國昨日在北京天安門廣場舉行93閱兵，其中一段意外收音的對話掀起熱議。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩並肩步行前往天安門觀禮台時，現場麥克風意外捕捉到普丁透過翻譯提及「器官移植」與「長生不老」，習近平則回應「本世紀人類可能活到 150 歲」。對此，綠委王定宇今（4日）表示，中國這次的邪惡軸心聚會，還證明這樣的國家，誰掌握權力，誰就掌握人民的器官。不論原因為何，歷史上追求永生的獨裁者，下場都不會好的！

據《BBC》、《路透》等媒體直播影片，習近平、普丁和金正恩昨走向天安門觀禮台時，麥克風錄到普丁的隨行翻譯以中文轉述，「隨著生物科技持續發展，人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至能實現長生不老。」隨後，習近平在鏡頭外回應，「有人預測呢，本世紀呢，人可能可以活到 150 歲。」

對此，王定宇今日在臉書表示，從古至今，許多獨裁者追求長生不老，是因為掌握絕對權力太迷人，所以捨不得走？或是生前仗恃權力作惡太多，擔心身後被清算，所以不敢走？

王定宇指出，中國這次的邪惡軸心聚會，還證明這樣的國家，誰掌握權力，誰就掌握人民的器官。不論原因為何，歷史上追求永生的獨裁者，下場都不會好的！

綠委許智傑則透過自錄影片嚴厲譴責中共活摘器官的惡行，前陣子國有器官電影就是揭露中國活摘器官的血淋淋的例子，習近平、普丁竟然有這麼殘忍無情的言論，真是太可惡了。他在立法院也已提案一讀通過，推動反活摘器官相關立法，希望跨黨派委員能一起完成三讀立法，一起對抗這種反人道的罪行。