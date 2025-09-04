　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國「九三大閱兵」3日在北京天安門登場，習近平、普丁、金正恩中俄朝三巨頭首次同框，出現歷史一刻。各界也高度關注閱兵典禮後，三人之間的互動會談。中國外交部發言人郭嘉昆4日在舉行例行記者會上，對此指出，中朝雙方領導人將舉行會談。

一名日本廣播協會記者提問，「北韓的金正恩總書記正在北京訪問，不過關於中朝兩國領導人是否見面，目前還沒有消息公布，外交部能否提供相關訊息，他們什麼時候會舉行會議？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆回應，「應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩來華出席『9‧3』紀念活動，兩黨兩國領導人將舉行會談，就中朝關係和共同關心的問題，深入交換意見。」

郭嘉昆表示，「金正恩同志來華出席『9‧3』紀念活動，和兩黨兩國最高領導人舉行會談，具有重要意義，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業，和中朝傳統友好合作關係，不斷向前發展。」

▲習近平、金正恩在閱兵時，親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平、金正恩在閱兵時，親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩此次訪華是他自2019年1月以來，時隔6年8個月再度訪問中國，也是他自2011年繼承父親金正日政權後，第5次造訪中國。過去金正恩曾三度攜妻子李雪主出訪中國，但此次首次帶女兒同行，引發外界對北韓未來接班布局的高度關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

華為新「三摺機」Max XTs亮相　麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　王滬寧：珍愛和平

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？　北京朝陽區工廠女工曾包辦多年　

藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

杭州小麵館一碗麵單價最高9485元　只擺兩張桌子...願者上鉤

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

華為新「三摺機」Max XTs亮相　麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　王滬寧：珍愛和平

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？　北京朝陽區工廠女工曾包辦多年　

藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

杭州小麵館一碗麵單價最高9485元　只擺兩張桌子...願者上鉤

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

大陸熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

更多熱門

相關新聞

普丁習近平大聊長生不老　他嘆：誰掌權就掌握人民器官

普丁習近平大聊長生不老　他嘆：誰掌權就掌握人民器官

中國昨日在北京天安門廣場舉行93閱兵，其中一段意外收音的對話掀起熱議。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩並肩步行前往天安門觀禮台時，現場麥克風意外捕捉到普丁透過翻譯提及「器官移植」與「長生不老」，習近平則回應「本世紀人類可能活到 150 歲」。對此，綠委王定宇今（4日）表示，中國這次的邪惡軸心聚會，還證明這樣的國家，誰掌握權力，誰就掌握人民的器官。不論原因為何，歷史上追求永生的獨裁者，下場都不會好的！

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

關鍵字：

中俄朝九三大閱兵金正恩中朝會談習近平

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面