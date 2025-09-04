習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國「九三大閱兵」3日在北京天安門登場，習近平、普丁、金正恩中俄朝三巨頭首次同框，出現歷史一刻。各界也高度關注閱兵典禮後，三人之間的互動會談。中國外交部發言人郭嘉昆4日在舉行例行記者會上，對此指出，中朝雙方領導人將舉行會談。

一名日本廣播協會記者提問，「北韓的金正恩總書記正在北京訪問，不過關於中朝兩國領導人是否見面，目前還沒有消息公布，外交部能否提供相關訊息，他們什麼時候會舉行會議？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆回應，「應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩來華出席『9‧3』紀念活動，兩黨兩國領導人將舉行會談，就中朝關係和共同關心的問題，深入交換意見。」

郭嘉昆表示，「金正恩同志來華出席『9‧3』紀念活動，和兩黨兩國最高領導人舉行會談，具有重要意義，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業，和中朝傳統友好合作關係，不斷向前發展。」

▲習近平、金正恩在閱兵時，親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩此次訪華是他自2019年1月以來，時隔6年8個月再度訪問中國，也是他自2011年繼承父親金正日政權後，第5次造訪中國。過去金正恩曾三度攜妻子李雪主出訪中國，但此次首次帶女兒同行，引發外界對北韓未來接班布局的高度關注。