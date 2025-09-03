　
政治

「歷史很清楚」　朱立倫：抗戰是中華民國政府、國民黨、蔣中正領導

▲▼朱立倫紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今日是九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意，因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。他說，抗戰是由中華民國政府、中國國民黨、以及蔣中正委員長所領導，「這是清楚無誤的歷史事實」！他強調，紀念不僅是緬懷，更提醒大家要承繼先烈精神，繼續守護中華民國、守護民主自由。

朱立倫指出，堅實的國防力量不僅是跨黨派、全體國人的共識，更是國民黨「2D戰略」中「強化國防」的核心精神，代表他們對自由民主、區域和平以及中華民國憲政體制的堅定承諾。他說，回顧國民黨走過的130年歷程，從革命創建民國、北伐統一、領導抗戰，到保衛台灣、建設台灣、推動民主化，始終深知國家安全與發展的基礎，來自一代又一代國軍將士前仆後繼的犧牲與奉獻。沒有國軍的付出，就沒有今日的自由生活。國軍好，台灣才會好。

然而，朱立倫也感嘆，當前國軍仍面臨兵源不足、軍購延宕、教育與訓練等挑戰。國民黨做為國會最大黨，將嚴格監督政府推動國防預算，確保國軍待遇與福利落實到位，提升士氣，並協助找回國軍應有的榮耀與尊嚴。

朱立倫指出，今年同時是抗戰勝利暨台灣光復80周年，在那場艱苦卓絕的8年抗戰中，超過三百萬國軍將士英勇犧牲，捍衛了中華民國，守護家園，正是他們的犧牲，才讓大家得以擁有今日自由安定的生活。

朱立倫強調，歷史不容扭曲，更不容遺忘，「抗戰是由中華民國政府、中國國民黨、以及蔣中正委員長所領導」，這是清楚無誤的歷史事實！紀念不僅是緬懷，更提醒大家要承繼先烈精神，繼續守護中華民國、守護民主自由。

朱立倫提到，國民黨長期堅持國防預算應占GDP3%的原則，並推動軍人待遇改革，支持官兵每人每月加薪3萬元，鼓勵年輕人報考軍校，振奮部隊士氣與戰力。令人遺憾的是，賴清德政府卻將軍人加薪視為選舉籌碼，即使修法通過並由總統府公告後，行政院仍拒編預算，甚至聲請釋憲，導致基層弟兄待遇落空，重挫軍心。

朱立倫認為，九三軍人節不只是追思，更是承諾。國民黨要嚴正指出，即便面對惡意罷免攻擊，他們也不會放棄監督與制衡，將持續力挺國軍、力挺國防。國民黨會永遠做全體國軍將士最堅強的後盾，推動待遇提升、士氣振奮與戰力精進，讓中華民國屹立不搖，讓台灣人民安居樂業。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「歷史很清楚」　朱立倫：抗戰是中華民國政府、國民黨、蔣中正領導

國民黨朱立倫九三軍人節中共九三閱兵中華民國蔣介石

