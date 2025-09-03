　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

▲8月十大縣市長聲量排行榜。（圖／網路溫度計提供）

▲8月十大縣市長聲量排行榜。（圖／網路溫度計提供）

記者郭運興／台北報導

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，今(3日）公布8月縣市首長十大聲量排行榜，特別的是，台中市長盧秀燕同時奪下聲量、好評雙冠王。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，綜觀8月除了台美關稅、內閣改組、罷免公投，大家還關注國民黨未來可能黨主席、總統人選，這些上榜首長聲量和這些政治議題脈動高度相關。

No.10 王惠美｜好評影響力2.64

彰化縣長王惠美的聲量高點主要與美國關稅、颱風有關，月初王惠美與多位縣市首長共同召開線上會議，針對美國關稅衝擊及地方產業困境發聲，吸引媒體與社群高度關注。

正面意見認為她積極為地方產業發聲，爭取中央資源，展現地方首長的責任感與行動力；但也有不少負評，質疑她僅止於發言，實際作為有限，甚至有聲音認為這是政治操作。

No.9 張麗善｜好評影響力2.57

雲林縣長張麗善8月聲量高點主要集中在經濟問題，因中央普發現金議題延燒，張麗善呼籲中央「阿莎力」發放現金，也引發地方討論雲林縣政府是否該加碼。

正面聲音認為她積極為縣民爭取福利，展現地方首長的責任感；但也有不少反對聲浪，「請縣長能帶頭示範先發錢」、「管好自己再批中央」。

No.8 謝國樑｜好評影響力2.40

基隆市長謝國樑的聲量高點出現在8月12日，當天台北地方法院續審前台北市長柯文哲政治獻金案，傳喚基隆副市長邱佩琳出庭作證。談到謝國樑的部分，邱佩琳表示，2022年7月柯文哲曾在謝國樑家族經營的大魯閣企業新竹購物中心發表演講，會後謝母林曼麗因認同柯文哲的理念，便拿出200萬元交給謝國樑，而謝國樑請她轉交給柯文哲，並特別說明，這筆款項是母親企業捐贈給民眾黨的政治獻金。

謝國樑表示，家族企業的確跟民眾黨有往來，但沒辦法就細節證實或否認。從政以來非常尊重檢方，尤其是台北地檢署，如果北檢要求說明，他會講清楚。

No.7 張善政｜好評影響力2.68

桃園市長張善政8月聲量高點與財產申報有關，監察院公布六都首長最新財產申報資料，張善政持有股票、債券、黃金條塊等，身價破億引起網友討論，「待過Google資產沒破億才是新聞」、「谷歌+宏碁高階主管...這樣的人才身價破億很正常」。

王智盛分析，張善政在六都市長中，一直都是相對沒聲量、低調的人，因為他不具有政治爭議性、沒什麼仇恨值，相較其他人來說因有IT背景，比較有理工男的形象。由於桃園根基不錯，張善政延續施政，所以施政表現不錯，施政滿意度名列前茅，桃園整體發展不錯，做事鴨子划水有助於市長連任。

No.6 周春米｜好評影響力2.38

屏東縣長周春米時隔8個月再度進榜，8月聲量高點原因與「核三延役公投」以及時任經濟部長郭智輝「敦親睦鄰費」發言有關，周春米的聲量因此急遽上升，好評影響力卻最低。

王智盛分析，核三延役公投正反意見參半，支持重啟核三意見佔多數，與周春米反核立場對抗，因此聲量短暫上升、好評影響力低，未來周春米全國能見度會下降，回復一般狀況。


No.5 黃偉哲｜好評影響力2.69

台南市長黃偉哲8月聲量高點跟7月一樣，與颱風造成豪雨淹水有關。8月2日台南多處嚴重積水，市府應變與災後處理成為輿論焦點。

正面聲音認為黃偉哲積極爭取經費、親赴災區勘災，展現市長責任感，部分網友肯定其努力改善排水設施，認為天災難以完全避免，支持者表示，「辛苦了，市長」、「謝謝市長，台南加油」。

反面意見則質疑市府治水成效，批評多年投資未見顯著改善，有網友質疑，「之前的治水預算花去哪了？」

No.4 陳其邁｜好評影響力2.67

8月颱風對高雄造成災情較7月少，也讓高雄市長陳其邁8月聲量降低。本月陳其邁聲量高點與核三延役公投有關，陳其邁表示，屏東近年面臨南電北送及核廢料問題，對屏東人來說非常不公平，高雄與屏東也有密切來往，希望大家可以將心比心體諒屏東人的想法，引發熱議。

支持者認為他重視地方民意，展現民主素養；反對者則批評他未正面回應核能安全與缺電疑慮，甚至有網友質疑，「一度一元的核電不用，寧可用一度六元的風電？」政策表態造成網路輿論呈現高度分歧，正反意見交鋒激烈。

No.3 侯友宜｜好評影響力2.64

新北市長侯友宜聲量高點主要集中在8月中下旬，主因是新北市議會民進黨團提案「普發4.6萬現金」，對此，侯友宜回應，市府累計短絀高達887億元，財政困窘，「我們怎麼還有多餘的錢呢？」引發網友熱議。有人表示，「今年有剩就該還稅於市民」、「中央地方一起普發」。

此外，也有民眾擔憂若為發現金而犧牲如耶誕城等大型活動，將損及城市形象與觀光效益。整體來看，聲量高點反映出普發現金政策在社會上引發兩極討論，既有期待實質受惠的民意，也有對財政永續與政策優先順序的深層憂慮。

No.2 蔣萬安｜好評影響力2.74

台北市長蔣萬安8月的聲量高點主要出現在1日、19日與28日。其中前兩日的高峰，皆與蔣萬安評論中央政府有關。他首先針對台美關稅議題，強烈批評中央政府「失職失能」，接著又建議總統賴清德找和碩董事長童子賢組閣。

支持者肯定他勇於監督中央，認為這是地方首長應有的態度；反對者則批評他「滿腦子只想政治利益」，甚至有聲音認為他忘記自己是台北市長，市政推動成效有限。

28日的聲量高點，源自於台北市政府採購中國製機器狗一事，引發外界對資安與國安的疑慮，相關討論也迅速在網路上延燒。大台中市政發展協會執行長潘兆民指出，蔣萬安就統籌分配款要求行政院長卓榮泰別只照顧綠不照顧藍，呼籲公平對待各縣市；即便蔣萬安多次嗆聲槓上中央，仍然排好評影響力第二，顯示他的行為獲得不少網友支持。

No.1 盧秀燕｜好評影響力2.91

8月台中市長盧秀燕再度蟬聯聲量冠軍，並首度拿下好評影響力第一名。大台中市政發展協會執行長潘兆民認為，盧秀燕在兩波大罷免當中，成功保住台中7位藍營立委，並跨縣市幫助其他遭罷免立委，母雞帶小雞精神發揮地淋漓盡致，加上國民黨主席改選她被朱立倫多次點名，營造出「國民黨共主」的政治氛圍，獲得很多國民黨員支持，因此聲量以及好評影響力高。

潘兆民認為，雖然盧秀燕表態無意參選黨主席卻沒嚴重失分，現在適合蓄積能量，因為她還是台中市長，突然宣布選黨主席容易成為箭靶，反而不利於未來總統大選。

盧秀燕8月聲量高點，主要集中於8月7日與8月24日。民進黨立委王義川8月7日在政論節目上，以嘲諷語氣討論盧秀燕「2400元粉底液」，引發性別與外貌攻擊爭議，激起社會對性別平權的廣泛討論。

另一波高點則是盧秀燕8月24日宣布不參選國民黨主席，強調要留在台中。這一舉動獲得不少正面評價，認為她展現地方首長的責任感與親民形象，許多支持者留言表示，「媽媽市長很貼心」、「明智的選擇，台中市需要妳」。

整體來看，聲量高點多圍繞在性別議題與個人政治動向，正反意見激烈交鋒，反映出盧秀燕在台灣政壇的高度關注度與爭議性。

▼台中市長盧秀燕。（圖／記者林敬旻攝）

▲台中市長盧秀燕出。（圖／記者林敬旻攝）

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月1日至2025年8月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

●本文獲授權，轉載自「網路溫度計」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲女陳屍套房內！趴臥床邊
8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王
快訊／女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送
性侵29少女！逞慾攝影棚曝光
板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　2兒悲傷現身
快訊／手術釀2死　網紅醫遭撤銷執照
快訊／多位藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了
「多隻貓塞同一籠」1餓死！同伴啃咬內臟果腹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

洪秀柱赴陸參與九三閱兵惹議　謝龍介：別在內部找敵人

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」！綠委批囂張　點名國民黨阻擋修法

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

央視93閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」　藍：外界會評斷是否合適

快訊／民進黨成立選舉對策委員會　備戰2026地方大選

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

洪秀柱赴陸參與九三閱兵惹議　謝龍介：別在內部找敵人

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」！綠委批囂張　點名國民黨阻擋修法

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

央視93閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」　藍：外界會評斷是否合適

快訊／民進黨成立選舉對策委員會　備戰2026地方大選

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

林智勝引退賽溫暖開打　U12小將與威廉波特冠軍隊傳承棒球夢

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

蓬萊陵園法拍　福座開發溢價3倍8.1億拿下

娘家出錢買房　婆婆囂張嗆「兒子家就是我家」！她1舉動槓上婆家

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」　他點名國民黨阻擋修法

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

更多熱門

相關新聞

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

宣布競選國民黨主席的藍委羅智強近日爆料稱，他曾獲得消息，若罷免一成功，民進黨政府7月31日就會開始抓人、搜索立法院，「還好後來贏了，不敢動，就停住了」。對此，民進黨今（3日）回應，羅智強公然製造假訊息造謠生事，「這種做法不僅無助於你的黨主席選舉，更只會讓你的政治信用不斷破產」。

央視93閱兵稱洪秀柱是國民黨代表　黨中央這樣說

央視93閱兵稱洪秀柱是國民黨代表　黨中央這樣說

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

黨魁參選爆炸卻無大咖　朱再喊話眾望所歸者

黨魁參選爆炸卻無大咖　朱再喊話眾望所歸者

關鍵字：

網路溫度計聲量國民黨民進黨盧秀燕蔣萬安好感度陳其邁黃偉哲張善政

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」確診

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面